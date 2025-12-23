به گزارش ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عصر امروز سه‌شنبه دوم دی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس مفاد این لایحه و در جدول شماره (۷-۱) مربوط به اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل‌شده به جدول شماره (۷) دستگاه‌های اجرایی، وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است در سال آینده به فدراسیون کشتی کمک مالی پرداخت کند.

طبق این جدول، میزان این کمک برای فدراسیون کشتی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که قرار است در بخش هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، وزارت ورزش و جوانان موظف است مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان کمک مالی به سایر فدراسیون‌های ورزشی اختصاص دهد. این ارقام نشان‌دهنده رویکرد تفکیکی دولت در حمایت مالی از فدراسیون کشتی در مقایسه با دیگر فدراسیون‌های ورزشی در سال ۱۴۰۵ است.

