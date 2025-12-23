به گزارش ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عصر امروز سه‌شنبه دوم دی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس جدول شماره ۱۲ این لایحه با عنوان «برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی»، اعتباری معادل یک هزار میلیارد تومان برای حمایت از اجرای برنامه‌های المپیکی، پارالمپیکی و فعالیت فدراسیون‌های ورزشی در نظر گرفته شده است.

طبق توضیحات مندرج در لایحه، این اعتبار از محل اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد و هدف آن پشتیبانی از برنامه‌ها و طرح‌های ورزشی در سال ۱۴۰۵ عنوان شده است. بررسی جزئیات این ردیف بودجه و نحوه تخصیص آن به نهادهای ورزشی، در ادامه و در جریان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه انجام خواهد شد.

