خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین منابع ورزشی از محل هزینه شرکت‌های دولتی

تأمین منابع ورزشی از محل هزینه شرکت‌های دولتی
کد خبر : 1732140
لینک کوتاه کپی شد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با پیش‌بینی یک ردیف اعتباری مستقل، حمایت مالی از کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و همچنین فدراسیون‌های ورزشی را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند بر برنامه‌ریزی ورزش قهرمانی در سال آینده اثرگذار باشد.

به گزارش ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عصر امروز سه‌شنبه دوم دی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس جدول شماره ۱۲ این لایحه با عنوان «برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی»، اعتباری معادل یک هزار میلیارد تومان برای حمایت از اجرای برنامه‌های المپیکی، پارالمپیکی و فعالیت فدراسیون‌های ورزشی در نظر گرفته شده است.

طبق توضیحات مندرج در لایحه، این اعتبار از محل اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تأمین خواهد شد و هدف آن پشتیبانی از برنامه‌ها و طرح‌های ورزشی در سال ۱۴۰۵ عنوان شده است. بررسی جزئیات این ردیف بودجه و نحوه تخصیص آن به نهادهای ورزشی، در ادامه و در جریان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا