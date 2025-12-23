انتخاب تن هاخ به عنوان سرمربی لورکوزن اشتباه من بود

به گزارش ایلنا، فرناندو کارو، مدیرعامل باشگاه بایر لورکوزن، در گفت‌وگو با برنامه ورزشی «رادیوگاستا دِ لوس دپورته‌س» از رادیوی ملی اسپانیا (RNE)، به بررسی شرایط فعلی فوتبال اروپا، وضعیت بایرلورکوزن و همچنین دوران مربیگری ژابی آلونسو در رئال مادرید پرداخت.

کارو در ابتدای صحبت‌هایش درباره مدیریت بحران‌ها گفت: «وقتی تعارضی به وجود می‌آید، شخصاً وارد عمل می‌شوم تا یکی از طرفین قدمی به جلو بردارد و مسئله حل شود.»

او با اشاره به تجربه ناموفق همکاری با اریک تن‌هاخ اظهار داشت: «اشتباه از ما بود. متوجه شدیم رهبری و شفافیتی که انتظار داشتیم را نداشت. وقتی تصمیم اشتباهی می‌گیرید، باید هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنید.»

مدیرعامل لورکوزن در ادامه به دشواری شغل مربیگری پرداخت و گفت: «مربی بودن سخت‌ترین کار در فوتبال است. برای سرمربیگری در لورکوزن، باید فلسفه باشگاه را به‌خوبی درک کرد.»

کارو با مقایسه فرهنگ مدیریتی در آلمان و اسپانیا توضیح داد: «فرهنگ آلمانی مستقیم، بدون بداهه‌پردازی و بدون عقب‌نشینی است، حتی اگر احساسات کمتری در آن وجود داشته باشد. در اسپانیا باید زیرک‌تر باشید؛ اگر بیش از حد انعطاف نشان دهید، ممکن است سوءاستفاده شود. برخی مدیران می‌توانند در هر دو کشور موفق باشند و برخی نه.»

مدیرعامل بایر لورکوزن در بخشی از صحبت‌هایش به ژابی آلونسو اشاره کرد و گفت: «دوست دارم ژابی بازی‌های بیشتری را ببرد؛ با اینکه همین حالا هم زیاد برنده می‌شود. دلم نمی‌خواهد تحت فشار باشد یا روزهای سختی را تجربه کند. انتقاداتی که از او می‌شود را دوست ندارم.»

کارو درباره دوران حضور آلونسو در لورکوزن نیز توضیح داد: «ژابی تیمی آماده را تحویل گرفت، اما زمانی که فرصت برنامه‌ریزی برای فصل بعد فراهم شد، همه چیز را با هم جلو بردیم؛ حتی درباره بازیکنانی که باید جدا می‌شدند با هم تصمیم گرفتیم. ساختن یک تیم بزرگ بدون این هماهنگی ممکن نیست.»

او درباره پرونده جذب بازیکنان و مثال‌هایی مانند وینیسیوس گفت: «این کار ساده نیست. برای شناخت هر بازیکن، جلسات زیادی لازم است. ما همیشه تصمیم‌ها را هم به‌صورت فردی و هم جمعی بررسی می‌کنیم.»

مدیرعامل لورکوزن درباره بحث سقف دستمزد گفت: «لزومی ندارد حقوق فردی بازیکنان محدود شود، اما در سطح اروپا باید یک سقف هزینه کلی وجود داشته باشد؛ چیزی شبیه سقف دستمزد مطلق.»

او درباره قدرت لیگ برتر انگلیس نیز افزود: «وقتی باشگاهی از لیگ برتر وارد یک معامله می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود. لیگ برتر عملاً با لیگ قهرمانان اروپا رقابت می‌کند.»

کارو درباره برگزاری بازی لالیگا در میامی گفت: «خاویر تباس و لالیگا کار بزرگی انجام می‌دهند، اما شخصاً بازی در میامی را درک نکردم؛ حتی اگر سودآور باشد. فرهنگ فوتبال آلمان و اسپانیا با هم تفاوت دارد.»

در پایان، او درباره آینده خود گفت: «پیشنهادهای زیادی داشته‌ام، اما همه را رد کرده‌ام، چون از حضورم در بایر لورکوزن کاملاً راضی و خوشحال هستم.»

انتهای پیام/