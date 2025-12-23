خبرگزاری کار ایران
خداداد عزیزی محروم شد!

محرومیت تعلیقی خداداد عزیزی با حکم جدید کمیته انضباطی اجرایی شد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در حالی احکام مربوط به تیمهای لیگ برتری را اعلام کرد که در این بین حکم انضباطی بازی تیمهای ذوب‌آهن و تراکتور هم قرار دارد، جایی که باشگاه ذوب آهن به دلیل شعارهای تماشاگرانش 30 میلیون تومان جریمه شده و خداداد عزیزی به دلیل آنچه حرکت غیرورزشی خوانده شده، 51 میلیون تومان جریمه پرداخت خواهد کرد.

به این ترتیب خداداد عزیزی که دو هفته پیش به دلیل مصاحبه خود در برنامه فوتبال برتر 500 میلیون تومان جریمه و یک جلسه محرومیت تعلیقی را تجربه کرده بود، حالا با فعال شدن محرومیت خود مواجه شده و یک جلسه نمیتواند تیمش را از روی نیمکت همراهی کند.

نکته مهم اینکه البته تراکتور هر دو حکم را به کمیته استیناف خواهد برد و مشخص نیست و حکم جدید جریمه 51 میلیون تومانی هم قابل تجدیدنظر است و در صورت تائید نهایی، خداداد اولین بازی بعد از صدور حکم کمیته استیناف را از دست خواهد داد.

مدیر تیم فوتبال تراکتور در دیدار با تیم ذوب آهن یک مصاحبه جنجالی انجام داد و همچنین به ادعای هواداران تیم میزبان، حرکتی را نسبت به آنها صورت داده بود.

