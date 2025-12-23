بازی تیم ملی ایران و اسپانیا لغو شد
در حالی که طی هفتههای اخیر از مکاتبه فدراسیون فوتبال ایران با اسپانیا برای برگزاری یک دیدار دوستانه خبر داده میشد، در نهایت این بازی در نهایت لغو شده و به مرحله نهایی نرسیده است.
به گزارش ایلنا، در فاصله کمتر از ۶ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال ایران مذاکراتی را با چند تیم مطرح اروپایی برای برگزاری بازیهای تدارکاتی آغاز کرده بود که در این میان نام اسپانیا و پرتغال بیش از سایر گزینهها مطرح شد. حتی در مکاتبات انجامشده با فدراسیون فوتبال اسپانیا، درباره محل برگزاری مسابقه نیز تبادل نظر صورت گرفته بود و احتمال برگزاری این دیدار در اروپا مطرح میشد.
با این حال، بنا بر آخرین گفته ها، بهدلیل محدودیتهای زمانی، برنامه فشرده دو تیم و همچنین ملاحظات فنی کادرفنی تیم ملی، دیدار دوستانه با ماتادورها از دستور کار خارج شده و عملاً لغو شده است.