بازی تیم ملی ایران و اسپانیا لغو شد

به گزارش ایلنا، در فاصله کمتر از ۶ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال ایران مذاکراتی را با چند تیم مطرح اروپایی برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی آغاز کرده بود که در این میان نام اسپانیا و پرتغال بیش از سایر گزینه‌ها مطرح شد. حتی در مکاتبات انجام‌شده با فدراسیون فوتبال اسپانیا، درباره محل برگزاری مسابقه نیز تبادل نظر صورت گرفته بود و احتمال برگزاری این دیدار در اروپا مطرح می‌شد.

با این حال، بنا بر آخرین گفته ها، به‌دلیل محدودیت‌های زمانی، برنامه فشرده دو تیم و همچنین ملاحظات فنی کادرفنی تیم ملی، دیدار دوستانه با ماتادورها از دستور کار خارج شده و عملاً لغو شده است.

