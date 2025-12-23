خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی تیم ملی ایران و اسپانیا لغو شد

بازی تیم ملی ایران و اسپانیا لغو شد
کد خبر : 1731590
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی‌ که طی هفته‌های اخیر از مکاتبه فدراسیون فوتبال ایران با اسپانیا برای برگزاری یک دیدار دوستانه خبر داده می‌شد، در نهایت این بازی در نهایت لغو شده و به مرحله نهایی نرسیده است.

به گزارش ایلنا،  در فاصله کمتر از ۶ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال ایران مذاکراتی را با چند تیم مطرح اروپایی برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی آغاز کرده بود که در این میان نام اسپانیا و پرتغال بیش از سایر گزینه‌ها مطرح شد. حتی در مکاتبات انجام‌شده با فدراسیون فوتبال اسپانیا، درباره محل برگزاری مسابقه نیز تبادل نظر صورت گرفته بود و احتمال برگزاری این دیدار در اروپا مطرح می‌شد.

با این حال، بنا بر آخرین گفته ها، به‌دلیل محدودیت‌های زمانی، برنامه فشرده دو تیم و همچنین ملاحظات فنی کادرفنی تیم ملی، دیدار دوستانه با ماتادورها از دستور کار خارج شده و عملاً لغو شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا