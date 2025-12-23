آژیر خطر برای تراکتور: بیرانوند و موضوع نگران کننده!

به گزارش خبرنگار ایلنا، واکنش مدیران باشگاه تراکتور به اظهارات اخیر علیرضا بیرانوند درباره احتمال جدایی‌اش از این تیم، نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع برای مسئولان تبریزی است.

یکی از مدیران تراکتور در پاسخ به شایعات مطرح‌شده، با لحنی قاطع اعلام کرده بیرانوند یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و صحبت درباره جدایی او را بیهوده دانسته است. به گفته این مدیر، برنامه باشگاه حفظ این دروازه‌بان ملی‌پوش نه‌تنها تا پایان قرارداد فعلی، بلکه برای مدتی طولانی‌تر و حتی تا پایان سال ۱۴۰۶ است.

موضوعی که از رضایت کامل تراکتور از عملکرد بیرانوند حکایت دارد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که بیرانوند به‌تازگی از احتمال تغییر مسیر حرفه‌ای خود پس از پایان فصل سخن گفته و همین جمله کوتاه، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در فضای فوتبال ایران به راه انداخته است.

در این میان، نام استقلال بیش از هر باشگاه دیگری به گوش می‌رسد؛ تیمی که در دو مقطع مختلف پیش‌تر نیز مذاکراتی با بیرانوند داشته و همواره یکی از گزینه‌های جدی برای جذب او محسوب می‌شود. همین سابقه باعث شده شایعه پیوستن بیرانوند به استقلال، چندان دور از ذهن نباشد. واقعیت این است که مدیران تراکتور به‌خوبی می‌دانند حفظ دروازه‌بانی با تجربه و کیفیت بیرانوند، نقش مهمی در ثبات فنی تیم دارد. به همین دلیل، واکنش سریع و قاطع آنها را می‌توان نشانه‌ای از نگرانی پنهان نسبت به جدایی احتمالی این گلر دانست.

هرچند محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، از بنیه مالی قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند با پیشنهاد مالی جذاب، بیرانوند را برای ماندن در تبریز متقاعد کند، اما تجربه نشان داده تصمیم‌های فوتبالی همیشه صرفاً مالی نیستند. نکته جالب اینکه بیرانوند پیش از حضور در پرسپولیس نیز علاقه‌مند به بازی در استقلال بود، اما حضور مهدی رحمتی در آن مقطع، راه او را به سمت آبی‌ها بست و در نهایت به پرسپولیس پیوست؛ انتقالی که مسیر حرفه‌ای او را به‌شدت تغییر داد.

حالا با گذشت سال‌ها و تغییر شرایط، این احتمال وجود دارد که بیرانوند در مقطع جدید دوران فوتبالش، دوباره به ایده بازی در استقلال فکر کند. در مجموع، هرچند مدیران تراکتور به‌صورت رسمی بر ماندن بیرانوند تأکید دارند، اما آینده این دروازه‌بان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید دید تراکتور در عمل چه برنامه‌ای برای حفظ ستاره خود خواهد داشت و آیا می‌تواند او را در برابر وسوسه یک انتقال بزرگ دیگر، در تبریز نگه دارد یا خیر.

برای بیرانوند هر اتفاقی قابل انجام است؛ حتی اگر او با تیمی قرارداد داشته باشد و این موضوع را پیش از این با پرسپولیس در دو مقطع نشان داده بود!

انتهای پیام/