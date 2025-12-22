به گزارش ایلنا، مدیریت باشگاه سانتوس نسبت به ادامه همکاری با بازیکن شماره ۱۰ خود خوش‌بین است و هدف اصلی این تمدید را آماده‌سازی نیمار برای حضور قدرتمند در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌داند. خود نیمار نیز بارها تأکید کرده که شرکت در این تورنمنت با پیراهن تیم ملی برزیل یکی از مهم‌ترین اهدافش به شمار می‌رود و در تعطیلات اخیر نیز این موضوع را علناً بیان کرده است.

در مراسمی که روز شنبه گذشته برگزار شد، نیمار پیامی مستقیم برای کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، فرستاد و قول داد برای کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان تلاشی فراتر از حد معمول انجام دهد. این مهاجم گفت: «ما همه کار ممکن و حتی غیرممکن را انجام می‌دهیم تا جام را به برزیل بیاوریم. در ماه جولای می‌توانید از من حسابرسی کنید. سلام آنچلوتی، کمکمان کن!»

با این حال، نیمار از زمان انتصاب آنچلوتی هنوز به اردوی تیم ملی دعوت نشده و وضعیت جسمانی او نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت احتمالی‌اش به ترکیب سلئو خواهد داشت. مربی ایتالیایی بارها اعلام کرده که تنها زمانی نیمار را به تیم فرا می‌خواند که این بازیکن صددرصد آماده باشد؛ شرایطی که تاکنون در دوران حضور او در سانتوس محقق نشده است.

در همین حال، با نزدیک شدن به فیفادی ماه مارس، نیمار به دلیل جراحی پیش رو حدود یک ماه از میادین دور خواهد ماند و شروع فصل جدید سانتوس در رقابت‌های پائولیستا که از ۱۱ ژانویه آغاز می‌شود را از دست خواهد داد.

تمدید قرارداد نیمار با سانتوس به نظر بسیاری تنها مسئله زمان است و پیش‌بینی می‌شود دو طرف در روزهای پایانی سال جاری جزئیات نهایی را هماهنگ کنند تا این ستاره سال ۲۰۲۶ را با قراردادی جدید و اطمینان از ادامه حضور در باشگاه آغاز کند.

انتهای پیام/