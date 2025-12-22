به گزارش ایلنا، جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال پس از برگزاری رقابت‌های عرب‌کاپ و مسابقات ملی ماه‌های پایانی سال میلادی اعلام شد. در این فهرست، اسپانیا با حفظ امتیاز خود در رتبه نخست باقی ماند و آرژانتین و فرانسه به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. انگلیس و برزیل نیز جمع پنج تیم برتر جهان را تکمیل می‌کنند.

در میان تیم‌های حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر، تغییری در آرایش کلی جدول دیده نمی‌شود و کرواسی، پرتغال، هلند، بلژیک و آلمان همچنان در رده‌های بعدی قرار دارند. مراکش که اخیراً عنوان قهرمانی منطقه‌ای خود را در دوحه تثبیت کرده بود، با وجود حفظ رتبه یازدهم، تنها با اختلافی اندک از ورود به جمع ۱۰ تیم برتر بازماند.

در سطوح پایین‌تر جدول، بیشترین صعودها به نام تیم‌هایی ثبت شد که عملکردی فراتر از انتظار در سال ۲۰۲۵ داشتند. اردن با دو پله صعود به رتبه شصت‌وچهارم رسید؛ تیمی که در جام عربی تا فینال پیش رفت. ویتنام و سنگاپور نیز هر کدام سه پله ارتقا یافتند. در این میان، کوزوو به‌عنوان یکی از تیم‌های شاخص سال معرفی شد؛ تیمی که با کسب بیشترین امتیاز سالانه و ثبت نتایج قابل توجه، در مجموع جهشی ۱۹ پله‌ای را تجربه کرد.

از دیگر تیم‌های قابل توجه سال می‌توان به نروژ و سورینام اشاره کرد که با ثبات در جایگاه خود، امتیاز بالایی نسبت به رقبا به دست آوردند. در مجموع، ۱۲ تیم ملی در طول سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۴ پله در جدول جهانی صعود کردند که نشان‌دهنده تغییرات محسوس در لایه‌های میانی رنکینگ است.

در بخش توزیع کنفدراسیونی، ترکیب ۵۰ تیم برتر جهان تقریباً مشابه سال گذشته باقی مانده است؛ به‌طوری که ۲۶ تیم از یوفا، هفت تیم از کونمبول و آفریقا، پنج تیم از کونکاکاف و پنج تیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا در جمع ۵۰ تیم برتر حضور دارند.

در این رده‌بندی، تیم ملی ایران با حفظ جایگاه قبلی خود در رتبه بیستم جهان قرار گرفته و همچنان در جمع ۲۰ تیم برتر فوتبال دنیا حضور دارد. همچنین بلژیک، مصر و نیوزیلند، سه هم‌گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، به ترتیب در رده‌های هشتم، سی‌وپنجم و هشتادوهفتم جهان جای گرفته‌اند.

