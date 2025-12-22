خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آموریم پس از شکست برابر استون‌ویلا: تیم برتر بودیم

آموریم پس از شکست برابر استون‌ویلا: تیم برتر بودیم
کد خبر : 1731204
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی منچستریونایتد معتقد است تیمش با وجود شکست مقابل استون‌ویلا، نمایش بهتری در زمین داشته و عملکرد بازیکنانش قربانی نتیجه شده است.

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پس از شکست ۲ بر یک تیمش برابر استون‌ویلا در ورزشگاه ویلا پارک، درباره این دیدار و شرایط بازیکنانش توضیحاتی ارائه کرد. یونایتد در این مسابقه ابتدا گل خورده را جبران کرد، اما در نیمه دوم بار دیگر دروازه‌اش باز شد و نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

آموریم با ارزیابی فنی مسابقه گفت تیمش شایسته نتیجه بهتری بوده است: منچستریونایتد چه با حضور برونو فرناندز و چه بدون او، کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت اما بدشانسی و برخی اتفاقات، مانع از ثبت نتیجه مطلوب شده است. چنین نمایش‌هایی معمولاً در فوتبال به‌دلیل تمرکز افکار عمومی بر نتیجه، به‌سرعت فراموش می‌شوند.

سرمربی یونایتد درباره مصدومیت بازیکنان کلیدی نیز اظهار داشت: تیم ناچار است با شرایط موجود کنار بیاید و تمام نفرات در دسترس را برای دیدارهای آینده آماده کند. این مشکلات در پایان فصل به‌عنوان بهانه پذیرفته نخواهند شد و مسئولیت فنی همچنان پابرجاست.

آموریم همچنین به تغییرات ایجادشده در آرایش خط میانی اشاره کرد: کادر فنی از پیش می‌دانست استون‌ویلا با تراکم نفرات در مرکز زمین بازی خواهد کرد و به همین دلیل، برای ایجاد برتری عددی در آن ناحیه برنامه‌ریزی شده بود.این برنامه از قبل روی آن تمرین شده بود.

در خصوص مصدومیت برونو فرناندز، سرمربی منچستریونایتد این اتفاق را غیرمنتظره توصیف کرد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد آسیب‌دیدگی مربوط به بافت نرم است و احتمال دارد زمان بازگشت او به میادین طولانی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن