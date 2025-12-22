به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پس از شکست ۲ بر یک تیمش برابر استون‌ویلا در ورزشگاه ویلا پارک، درباره این دیدار و شرایط بازیکنانش توضیحاتی ارائه کرد. یونایتد در این مسابقه ابتدا گل خورده را جبران کرد، اما در نیمه دوم بار دیگر دروازه‌اش باز شد و نتوانست نتیجه را تغییر دهد.

آموریم با ارزیابی فنی مسابقه گفت تیمش شایسته نتیجه بهتری بوده است: منچستریونایتد چه با حضور برونو فرناندز و چه بدون او، کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت اما بدشانسی و برخی اتفاقات، مانع از ثبت نتیجه مطلوب شده است. چنین نمایش‌هایی معمولاً در فوتبال به‌دلیل تمرکز افکار عمومی بر نتیجه، به‌سرعت فراموش می‌شوند.

سرمربی یونایتد درباره مصدومیت بازیکنان کلیدی نیز اظهار داشت: تیم ناچار است با شرایط موجود کنار بیاید و تمام نفرات در دسترس را برای دیدارهای آینده آماده کند. این مشکلات در پایان فصل به‌عنوان بهانه پذیرفته نخواهند شد و مسئولیت فنی همچنان پابرجاست.

آموریم همچنین به تغییرات ایجادشده در آرایش خط میانی اشاره کرد: کادر فنی از پیش می‌دانست استون‌ویلا با تراکم نفرات در مرکز زمین بازی خواهد کرد و به همین دلیل، برای ایجاد برتری عددی در آن ناحیه برنامه‌ریزی شده بود.این برنامه از قبل روی آن تمرین شده بود.

در خصوص مصدومیت برونو فرناندز، سرمربی منچستریونایتد این اتفاق را غیرمنتظره توصیف کرد و گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد آسیب‌دیدگی مربوط به بافت نرم است و احتمال دارد زمان بازگشت او به میادین طولانی شود.

انتهای پیام/