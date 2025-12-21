به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی پس از برتری ۳ بر ۱ خیبر خرم‌آباد مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، این پیروزی را به هواداران تیمش تقدیم کرد.

رحمتی که به دلیل محرومیت در جریان مسابقه روی نیمکت حضور نداشت، پس از سوت پایان وارد زمین شد و با در آغوش کشیدن بازیکنانش، شادی این برد بزرگ را با آن‌ها تقسیم کرد.

سرمربی خیبر در گفت‌وگویی کوتاه اظهار کرد: فقط لطف خداست و واقعا شکرگزارم. امشب شب یلداست و این برد مبارک همه لرتباران، طرفداران خوب و مردم خرم‌آباد. خوش باشند و این برد نوش جان همه آن‌ها.

او با قدردانی از عملکرد شاگردانش گفت: بچه‌های ما واقعا زحمت کشیدند و با تمام وجود بازی کردند. خدا را شکر که نتیجه تلاش‌شان را گرفتند.

انتهای پیام/