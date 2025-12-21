خبرگزاری کار ایران
پیام رحمتی پس از حذف سپاهان: خوش باشند، حق‌شان بود
سرمربی خیبر خرم‌آباد پس از پیروزی تاریخی تیمش برابر سپاهان در جام حذفی، با لحنی احساسی این برد را هدیه‌ای به هواداران و مردم خرم‌آباد دانست و تأکید کرد که موفقیت در نقش‌جهان حاصل لطف خدا و تلاش بازیکنانش بوده است.

به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی پس از برتری ۳ بر ۱ خیبر خرم‌آباد مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی، این پیروزی را به هواداران تیمش تقدیم کرد.

رحمتی که به دلیل محرومیت در جریان مسابقه روی نیمکت حضور نداشت، پس از سوت پایان وارد زمین شد و با در آغوش کشیدن بازیکنانش، شادی این برد بزرگ را با آن‌ها تقسیم کرد.

سرمربی خیبر در گفت‌وگویی کوتاه اظهار کرد: فقط لطف خداست و واقعا شکرگزارم. امشب شب یلداست و این برد مبارک همه لرتباران، طرفداران خوب و مردم خرم‌آباد. خوش باشند و این برد نوش جان همه آن‌ها.

او با قدردانی از عملکرد شاگردانش گفت: بچه‌های ما واقعا زحمت کشیدند و با تمام وجود بازی کردند. خدا را شکر که نتیجه تلاش‌شان را گرفتند.

