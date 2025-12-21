سرمربی سپاهان: بازی احساسی شد و نظممان را از دست دادیم
محرم نویدکیا پس از حذف سپاهان از جام حذفی، با پذیرش ریسک بالای تیمش در جریان مسابقه، از نمایش خیبر خرمآباد در نقشجهان تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار سپاهان مقابل خیبر خرمآباد با تشکر از هواداران گفت: از هوادارانمان عذرخواهی میکنم که یک جام را از دست دادیم. آنها تا آخرین لحظه تیم را حمایت کردند و این کمترین حقشان بود که امروز خوشحال به خانه برگردند.
وی با اشاره به کیفیت فنی مسابقه اظهار کرد: بازی از نظر فوتبالی برای تماشاگران جذاب بود و هر دو تیم موقعیتهای زیادی داشتند، اما ما در بدترین زمانها گل خوردیم؛ هم در ابتدای نیمه اول و هم در شروع نیمه دوم. با این حال در نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم، به مسابقه برگشتیم و موقعیتهای خوبی هم داشتیم.
سرمربی سپاهان ادامه داد: در نیمه دوم کمی احساسی شدیم. با تعویض آلوز به دلیل احتمال تشدید مصدومیتش، نظم مرکز زمینمان بههم ریخت. سعی کردیم با تعویضها فشار بیشتری بیاوریم، اما در ضدحملات به خیبر موقعیت دادیم؛ موقعیتهایی که اگر لیگ بود، شاید منطقیتر رفتار میکردیم.
نویدکیا با اشاره به ماهیت جام حذفی گفت: در چنین بازیهایی نتیجه ۲ بر یک یا ۳ بر یک فرقی ندارد، به همین دلیل پرریسکتر بازی کردیم که نتیجهبخش نبود و در ضدحملات اذیت شدیم. با این وجود به تیم خیبر تبریک میگویم؛ بردن در نقشجهان کار بزرگی است و امیدوارم در ادامه مسیر موفق باشند.
او درباره نیمکتنشینی عارف حاجیعیدی و ایوان سانچز توضیح داد: به کسی استراحت ندادیم. عارف پیش از بازی با فولاد دچار سرماخوردگی شدید بود و چند روز تمرین نکرده بود. از طرفی امید نورافکن در بازی قبل فوقالعاده بود و به همین دلیل به او بازی دادیم. سانچز هم در دیدار قبلی ضربه شدیدی به مچ پایش خورده بود و با نظر پزشکان ریسک نکردیم.
سرمربی سپاهان درباره عملکرد امید نورافکن نیز گفت: درست است که پنالتی را از دست داد، اما بازیکن بسیار باکیفیتی است. کارش را خوب انجام داد و اگر با تمرکز بیشتری بازی کند، شرایطش بهتر هم میشود. او همیشه منضبط بوده و تا پایان فصل میتواند کمک زیادی به تیم کند.
نویدکیا در پایان با اشاره به مشکلات دفاعی تیمش تصریح کرد: مسئله کندی مدافعان نبود، بلکه تمرکزمان را در مرکز زمین از دست دادیم و کل ساختار دفاعیمان احساسی شد. ریسک بالا و فشار روانیِ حذف، باعث اشتباهاتی شد که نباید رخ میداد. اگر نظم نداشته باشیم، در بازیهای بعدی هم دچار مشکل خواهیم شد.