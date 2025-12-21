حضور ستارهها، غیبت گسترده بازیکنان لیگها و حاشیه بزرگ کامرون
جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ آغاز میشود: مراکش مدعی اصلی قهرمانی
بیستوپنجمین دوره جام ملتهای آفریقا (AFCON) امشب با دیدار مراکش و کومور آغاز میشود؛ رقابتی که با میزبانی مراکش و حضور ۲۴ تیم، بار دیگر فوتبال قاره آفریقا را در کانون توجه قرار میدهد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ از امشب با دیدار مراکش، میزبان مسابقات، مقابل کومور کلید میخورد. این تورنمنت که مهمترین رویداد فوتبالی قاره آفریقا محسوب میشود، با حضور ۲۴ تیم برگزار خواهد شد و طبق معمول، همزمان با فصل مسابقات باشگاهی در اروپا، غیبت قابل توجهی از بازیکنان آفریقایی را به لیگهای بزرگ تحمیل میکند.
تیم ملی مراکش با در اختیار داشتن بازیکنانی چون براهیم دیاز (رئال مادرید) و اشرف حکیمی (پاریسنژرمن)، مدعی اصلی قهرمانی این دوره بهشمار میرود. مراکشیها تاکنون تنها یکبار در سال ۱۹۷۶ به قهرمانی رسیدهاند، اما در شرایط فعلی، سبک بازی و نتایج اخیر این تیم -از جمله قهرمانی در جام عرب و موفقیتهای ردههای پایه- آنها را بالاتر از دیگر مدعیان سنتی قرار داده است.
بازگشت معجزهآسای اشرف حکیمی نیز امیدها را در اردوی مراکش افزایش داده است. کاپیتان شیرهای اطلس پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، به تمرینات گروهی بازگشته و پیش بینی میشود از بازی دوم یا سوم، دقایق حضورش در زمین افزایش پیدا کند. در سوی دیگر، براهیم دیاز نخستین تورنمنت بزرگ خود را با پیراهن تیم ملی مراکش تجربه میکند؛ بازیکنی که با پیراهن شماره ۱۰، به یکی از چهرههای محبوب فوتبال این کشور تبدیل شده و با هفت گل در چهار مسابقه، آقای گل مرحله مقدماتی جام ملتها بوده است.
ضربه به لیگها؛ ۱۶ غایب از لالیگا
جام ملتهای آفریقا بار دیگر لیگهای اروپایی را با چالش جدی مواجه کرده است. لیگ فرانسه با ۴۹ بازیکن، بیشترین غایب را دارد و پس از آن لیگ برتر انگلیس (۳۲)، سری A ایتالیا (۲۱)، بوندسلیگا (۱۷) و لالیگا اسپانیا با ۱۶ بازیکن در رتبههای بعدی قرار دارند.
در لالیگا، بازیکنانی چون عبدی و امرابط (بتیس)، اوناهی (ژیرونا)، براهیم دیاز (رئال مادرید)، اخوماچ (ویارئال)، بویومو (اوساسونا)، باکامبو (بتیس)، پیکل (اسپانیول)، اجوکه و آدامز (سویا)، انتکا (رایو وایهکانو)، داوید کارمو (اوویدو)، گی و سیس (ویارئال و رایو)، و ماسکارل (مایورکا) راهی این رقابتها شدهاند.
مدعیان و حاشیه بزرگ کامرون
ساحل عاج، قهرمان دوره قبل پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل نیجریه در فینال ۲۰۲۳، عنوان مدافع قهرمانی را یدک میکشد. با این حال، مصر با هفت قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابتهاست و کامرون با پنج عنوان در رده بعدی قرار دارد. تیمهایی چون مصر با محمد صلاح، الجزایر، و سنگال با سادیو مانه نیز از دیگر مدعیان اصلی بهشمار میروند.
در آستانه آغاز مسابقات، تیم ملی کامرون با بحرانی کمسابقه مواجه شده است. این تیم تنها چند روز پیش از شروع تورنمنت، با دو فهرست متفاوت بازیکنان دعوتشده روبهرو شد. مارک بریس، سرمربی پیشین، پس از برکناری از سوی فدراسیون فوتبال کامرون به ریاست ساموئل اتوئو، حاضر به ترک سمت خود نشد؛ چراکه وزارت ورزش کامرون اعلام کرد حکم برکناری او را به رسمیت نمیشناسد. با این حال، اتوئو سرمربی جدیدی به نام داوید پاگو را منصوب کرد و در نهایت، این مربی هدایت کامرون را در جام ملتها بر عهده خواهد داشت.
مسیر هموار میزبان
تیم ملی مراکش با ترکیبی از بازیکنان مطرحی چون عبدی، حکیمی، براهیم، اوناهی، النصیری و صایباری، از امتیاز میزبانی نیز بهره میبرد. نکته قابل توجه اینکه تعدادی از ستارههای این تیم در اسپانیا متولد شدهاند، اما پیوند عمیق با ریشههای مراکشی، آنها را به انتخاب پروژه فوتبالی این کشور سوق داده است. مسیر نسبتاً هموار تا مراحل پایانی و تمرکز بازیها در اطراف رباط، پایتخت مراکش، شانس میزبان را برای فتح جام افزایش داده است؛ جامی که میتواند مهر تأییدی بر سلطه فوتبالی این کشور در سالهای اخیر، بهویژه در ردههای پایه، باشد.
در مجموع، جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵ با حضور ستارگان بزرگ، پیشبینیناپذیری همیشگی فوتبال آفریقا و حاشیههای پررنگ، نوید تورنمنتی جذاب را میدهد؛ جشن فوتبالیای که بار دیگر نگاهها را به قاره سیاه معطوف کرده است.
