صادق گودرزی: غلامرضا محمدی بزرگمنشی خود را نشان داد

به گزارش ایلنا، صادق گودرزی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان که مدال های المپیک و جهان را در کارنامه خود دارد، در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی گفت: سال ها بعنوان شاگرد آقای محمدی در تیم ملی حضور داشتم و حق استادی گردن بنده دارند و اینکه بنده را به جای خود بعنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان به فدراسیون معرفی کردند نشانه بزرگمنشی دید فنی ایشان است و من هم در تمام امور از آقای محمدی بعنوان مدیر فنی تیم های پایه مشورت و کمک های لازم را می گیرم.

وی ادامه داد: از فدراسیون کشتی نیز ممنونم که بنده اعتماد کرد. اینکه فدراسیون به دنبال استفاده از نسل جوان قهرمانان کشتی در کادر فنی تیم های ملی و ایجاد نسل جدیدی از مربیان برای آینده کشتی کشور است، حرکت هوشمندانه و قابل تقدیر است.

گودرزی افزود: البته بنده بعنوان نماینده از کل مربیان سازنده کشور در تیم های ملی حضور دارم و قطعا بار اصلی کشتی کشور و سازندگی کشتی گیر بر دوش این عزیزان است.

وی در مورد برنامه های خود گفت: بیشتر تمرکز ما بر روی زیرگیری از هر دو پا و خاک کردن خواهد بود. البته کار در رده ی سنی نوجوانان سخت است چراکه پختگی لازم را ندارند و 2 تا 3 سال زمان نیاز دارد تا بتوانیم شیوه کار را عوض کنیم و به سمت سبک اصلی کشتی ایرانی برویم.

گودرزی ادامه داد: مسابقات کشتی قهرمانی کشور نوجوانان در بهمن ماه برگزار می شود و پس از آن ما اردوهای خود را با حضور نفرات برتر آغاز می کنیم. حضور در جام پیروزی و جام موحد و در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا که خردادماه در ویتنام برگزار می شود و مسابقات قهرمانی جهان که مردادماه 1405 در کشور آذربایجان برگزار می شود، در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را در اردوهای تیم ملی به کار خواهیم بست که بار دیگر تیم کشتی آزاد نوجوانان بر سکوی نخست جهان بایستد.

