خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امباپه: تولدم و رکورد کریستیانو را با رئال جشن گرفتم

امباپه: تولدم و رکورد کریستیانو را با رئال جشن گرفتم
کد خبر : 1730575
لینک کوتاه کپی شد.

کیلین امباپه در روز تولدش، با گلزنی و خوشحالی ویژه، رکورد کریستیانو رونالدو در سال اول حضورش در رئال مادرید را تکرار کرد و برد تیمش مقابل حریف را به هواداران تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا،  امباپه درباره روز تولد خود و بازی اخیر گفت: از ابتدا آرزو داشتم روز تولدم در یک مسابقه رسمی به میدان بروم و حالا که این اتفاق با تیم رویاییم رخ داده، تجربه‌ای شگفت‌انگیز است. هدف تیم ما اتمام سال با پیروزی بود.

امباپه: تولدم و رکورد کریستیانو را با رئال جشن گرفتم

او درباره رکورد خود افزود: رسیدن به ۵۹ گل در سال اول و نزدیک شدن به رکورد کریستیانو رونالدو بسیار هیجان‌انگیز است. خوشحالی‌ای که پس از گل انجام دادم، تقدیم به او بود؛ چرا که همواره پشت من بوده و در سازگاری من با رئال مادرید نقش مهمی داشته است.

امباپه درباره برنامه‌های تیمی در تعطیلات بیان کرد: در چند مسابقه اخیر لالیگا به سختی پیروز شدیم و اکنون به تعطیلات کریسمس می‌رویم تا برای سال ۲۰۲۶ و رقابت‌های قهرمانی آماده شویم. هواداران همواره پشت ما بوده‌اند و قصد داریم نشان دهیم اهداف تیم تنها شعار نیست بلکه در عمل نیز پیگیری می‌شوند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن