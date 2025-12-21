امباپه: تولدم و رکورد کریستیانو را با رئال جشن گرفتم

به گزارش ایلنا، امباپه درباره روز تولد خود و بازی اخیر گفت: از ابتدا آرزو داشتم روز تولدم در یک مسابقه رسمی به میدان بروم و حالا که این اتفاق با تیم رویاییم رخ داده، تجربه‌ای شگفت‌انگیز است. هدف تیم ما اتمام سال با پیروزی بود.

او درباره رکورد خود افزود: رسیدن به ۵۹ گل در سال اول و نزدیک شدن به رکورد کریستیانو رونالدو بسیار هیجان‌انگیز است. خوشحالی‌ای که پس از گل انجام دادم، تقدیم به او بود؛ چرا که همواره پشت من بوده و در سازگاری من با رئال مادرید نقش مهمی داشته است.

امباپه درباره برنامه‌های تیمی در تعطیلات بیان کرد: در چند مسابقه اخیر لالیگا به سختی پیروز شدیم و اکنون به تعطیلات کریسمس می‌رویم تا برای سال ۲۰۲۶ و رقابت‌های قهرمانی آماده شویم. هواداران همواره پشت ما بوده‌اند و قصد داریم نشان دهیم اهداف تیم تنها شعار نیست بلکه در عمل نیز پیگیری می‌شوند.

