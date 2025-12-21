خبرگزاری کار ایران
رئال ۲-۰ سویا: برنابئو نفس راحت کشید

رئال مادرید در شبی نه‌چندان درخشان اما حساب‌شده، با گل‌های جود بلینگام و کیلیان امباپه، سویاِ ۱۰ نفره را شکست داد و به تعقیب بارسلونا ادامه داد.

به گزارش ایلنا،  شاگردان ژابی آلونسو شب نسبتاً آرامی را در سانتیاگو برنابئو پشت سر گذاشتند. رئال مادرید اگرچه در طول مسابقه فضاهایی به سویا داد و چند موقعیت خطرناک روی دروازه‌اش دید، اما در نهایت دروازه خود را بسته نگه داشت و با دو گل به برتری رسید.

بازی با فشار زودهنگام رئال آغاز شد. در دقیقه ۶، پاس عمقی تماشایی رودریگو، گارسیا را در موقعیت گل قرار داد، اما واکنش به‌موقع دروازه‌بان سویا مانع باز شدن دروازه شد. با این حال، خطرناک‌ترین موقعیت دقایق ابتدایی را میهمان خلق کرد؛ جایی که ایزاک رومرو در دقیقه ۸ با فراری سریع قصد داشت با ضربه چیپ کورتوا را مغلوب کند، اما توپ با بدشانسی از کنار تیرک بیرون رفت.

در دقیقه ۱۸، امباپه پس از حرکت خوب گولر صاحب موقعیت شد، ولی شوت ستاره فرانسوی دقت لازم را نداشت. با وجود حملات پراکنده سویا و استفاده از فضای پشت مدافعان رئال، این میزبان بود که به گل رسید. در دقیقه ۳۸، ارسال دقیق رودریگو روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر جود بلینگام همراه شد تا رئال مادرید نیمه اول را با برتری یک بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم، دو تیم همچنان موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند. امباپه در دقیقه ۵۲ و دقایقی بعد، دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما توپ‌هایش راهی به دروازه پیدا نکرد. در سوی مقابل، رومرو دو بار دیگر در مصاف تک‌به‌تک با کورتوا ناکام ماند و دروازه‌بان بلژیکی نقش پررنگی در حفظ برتری تیمش داشت.

نقطه عطف بازی در دقیقه ۶۸ رقم خورد؛ زمانی که مارکائو با دریافت کارت زرد دوم پس از خطا روی بلینگام، از زمین اخراج شد و سویا ۱۰ نفره به کار ادامه داد. این برتری عددی در نهایت به سود رئال تمام شد. در دقیقه ۸۵، خطای خوانلو سانچز روی رودریگو یک ضربه پنالتی برای میزبان به همراه داشت که امباپه آن را به گل دوم تبدیل کرد.

در نهایت، رئال مادرید با پیروزی ۲-۰ مقابل سویا، سه امتیاز مهم را به دست آورد؛ بردی که شاید با نمایش کاملاً بی‌نقص همراه نبود، اما آرامش را به برنابئو برگرداند و کهکشانی‌ها را با یک بازی بیشتر، به فاصله یک امتیازی بارسلونای صدرنشین رساند.

 

