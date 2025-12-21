یوونتوس فاتح جدال حساس هفته مقابل رم

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های شانزدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال یوونتوس میزبان رُم در ورزشگاه آلیانتس شهر تورین بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

برای بیانکونری در این دیدار؛ فرانسیسکو کونسیسائو (44) و لوئیس اوپندا (70) گلزنی کردند و تک گل جالوروسی نیز توسط تومازو بالدانزی (76) زده شد.

در دیگر بازی برگزار شده؛ لاتزیو در خانه با تساوی بدون گل مقابل کرمونزه متوقف شد.

پیروزی بر رُم رده چهارمی برای بانوی پیر از اهمیت بالایی برخوردار بود و این تیم را برای رسیدن به کورس قهرمانی در هفته‌های پیش رو امیدوار کرد.

انتهای پیام/