به گزارش ایلنا، علی نعمتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا جا دارد از همه بزرگترهای تیم و به ویژه آقا یحیی تشکر کنم، چرا که امروز بازوبند کاپیتانی را به من دادند، اما باید بگویم که کوچک همه آنها هستم.

وی ادامه داد: از هواداران‌مان هم سپاسگزارم که امروز سنگ تمام گذاشتند. بدانند تا روزی که در این تیم حضور دارم، برایشان همه توانم را به کار می‌گیرم و همیشه ۱۰۰ درصد انرژی‌ام را می‌گذارم. امیدوارم در مرحله بعدی جام حذفی نیز با همین تمرکز ادامه بدهیم.

نعمتی درباره حواشی دیدار گذشته مقابل سپاهان گفت: طبیعت فوتبال همین است. شما یک صحنه اشتباه را می‌بینید، اما پس از آن یک توپ را بیرون آوردم و چند صحنه دیگر هم بود. فوتبال ما طوری شده که همه روی اشتباه تمرکز می‌کنند و اتفاقات مثبت دیده نمی‌شود. هر وقت اشتباهی کرده‌ام، عذرخواهی کرده و سعی کرده‌ام جبران کنم.

او افزود: در ۱۵ مسابقه تنها هشت گل دریافت کردیم و از نظر دفاعی شرایط خوبی داریم. هواداران قبل و بعد از بازی حمایت خوبی داشتند و امیدوارم در هفته‌های آینده و نیم‌فصل دوم، نتایجی در شأن آن‌ها کسب کنیم.

نعمتی در پایان با تأکید بر تمرکز تیمش روی قهرمانی در جام حذفی گفت: ۱۰۰ درصد تمرکزمان روی موفقیت در جام حذفی است و امیدوارم مثل دو بازی گذشته، در دیدارهای آینده نیز نتایج خوبی کسب کنیم.

