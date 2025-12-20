اخباری: غفلت روی ضربات ایستگاهی نتیجه بازی را تغییر داد

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1730519
سرمربی تیم فوتبال چادرملو پس از شکست برابر فولاد خوزستان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، ضربات ایستگاهی و یک غفلت در یارگیری را عامل اصلی حذف تیمش دانست و تأکید کرد داوری این دیدار بدون مشکل بوده است.

به گزارش ایلنا،  سعید اخباری پس از شکست ۲ بر صفر چادرملو مقابل فولاد خوزستان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، در نشست خبری اظهار کرد: دیدارهای حذفی همواره پرریسک هستند. به‌نظر من شروع خوبی داشتیم و در دقایق ابتدایی توانستیم فولاد را تا حد زیادی کنترل کنیم. موقعیت‌های زیادی به حریف ندادیم و بیشتر فرصت‌های ما روی ارسال از جناحین شکل گرفت.

وی ادامه داد: بین دو نیمه هم به بازیکنان گفتم که ضربات ایستگاهی می‌تواند سرنوشت بازی را تعیین کند. متأسفانه همین اتفاق هم افتاد. در آغاز نیمه دوم، روی یک غفلت در یارگیری و در شرایطی که باید توپ قطع می‌شد، این کار انجام نشد و گل اول را دریافت کردیم.

سرمربی چادرملو با اشاره به تلاش شاگردانش پس از دریافت گل گفت: بعد از آن گل، بازیکنان هرچه در توان داشتند به کار گرفتند اما نتیجه‌ای حاصل نشد. در دقایق پایانی هم بازی را پرریسک دنبال کردیم و زمانی که دروازه‌بان ما جلو آمد، فولاد به گل دوم رسید. به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم و به تیم و هواداران فولاد تبریک می‌گویم.

اخباری خاطرنشان کرد: مسیر ما در جام حذفی به پایان رسید، اما بازیکنان چادرملو تلاش زیادی داشتند و به‌نظر من تفاوت اصلی همان ضربه ایستگاهی بود. فوتبال همین است؛ وقتی لحظه‌ای غفلت کنید، چنین اتفاقی رقم می‌خورد.

او افزود: در فوتبال ایران هم معمولاً تیمی که گل اول را می‌زند، کار حریف برای جبران بسیار سخت می‌شود. بازی در زمین فولاد و مقابل تماشاگرانی که امروز حمایت خوبی از تیم‌شان داشتند، شرایط را برای ما دشوارتر کرد و در نهایت نتوانستیم نتیجه را برگردانیم. از این حذف ناراحت هستیم.

سرمربی چادرملو در واکنش به پرسشی درباره داوری و ادعای برخی کارشناسان مبنی بر اشتباه داوری در دیدارهای قبلی مقابل فولاد تصریح کرد: این نظر شماست، نه نظر کارشناسان. آن مسابقه با VAR برگزار شد و وقتی VAR وجود دارد، نمی‌توان به‌راحتی درباره اشتباه داوری صحبت کرد. در بازی امروز هم داوری بسیار خوب بود و به آقای حیدری و تیم داوری خسته نباشید می‌گویم. وقتی VAR هست، حتی کارشناسان داوری هم نباید به‌گونه‌ای صحبت کنند که نتیجه یک بازی زیر سؤال برود. اشاره شما به هفته اول هم نادرست است، چون آن دیدار با VAR برگزار شد و نظرات کارشناسان مشخص بود.

 

