صعود فولاد به یک چهارم جام حذفی با عبور از چادرملو
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور با پیروزی خانگی فولاد خوزستان مقابل چادرملو اردکان پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، روز نخست از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 18:30 امروز (شنبه) با برگزاری دیدار فولاد خوزستان - چادرملو اردکان در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز ادامه یافت که فاتح آن تیمی نبود جز فولاد که با نتیجه 2 بر صفر برنده از زمین خارج شد.
برای فولاد خوزستان در این بازی محمدرضا سلیمانی در دقیقه 51 و ابوالفضل زاده عطار در دقیقه 9+90 گل زدند و زمینهساز صعود شاگردان یحیی گلمحمدی به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شدند.
سرخپوشان خوزستانی که در لیگ برتر اوضاع و احوال خوبی نداشته و با 13 امتیاز رتبه سیزدهم جدول را در اختیار دارند، با راهیابی به جمع هشت تیم برتر جام حذفی تا حدودی جبران مافات کردند.
تیم فولاد خوزستان که بیستوپنجمین دوره لیگ برتر را با شکست یک بر صفر مقابل چادرملو اردکان آغاز کرده بود، با این پیروزی انتقام آن باخت را گرفت.
فولاد خوزستان با این برد به جمع سایپای تهران، ملوان بندر انزلی و گلگهر سیرجان پیوست که پیش از این جواز راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور را کسب کرده بودند.
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 16:30 فردا (یکشنبه) با برگزاری دو بازی پیگیری میشود که بر این اساس سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان از خیبر خرمآباد پذیرایی خواهد کرد و نفت و گاز گچساران نیز در ورزشگاه خانگیاش میزبان پیکان خواهد بود.