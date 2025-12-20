به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر در جام ملت‌های آفریقا در گروهی دشوار با آفریقای جنوبی، آنگولا و زیمبابوه قرار گرفته و در حالی برای این رقابت‌ها آماده می‌شود که هدفی بزرگ را دنبال می‌کند؟ کسب هشتمین قهرمانی قاره‌ای و پایان دادن به انتظار طولانی از سال ۲۰۱۰. مصری‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ تا فینال پیش رفتند اما هر دو بار از رسیدن به جام بازماندند.

مصر همچنین در جام جهانی ۲۰۲۶ با بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه شده و مرموش می‌گوید که تلاش می‌کنند از این گروه در جام جهانی صعود کنند.

عمر مرموش، مهاجم منچسترسیتی که در کنار محمد صلاح یکی از مهره‌های کلیدی فراعنه محسوب می‌شود، با لحنی قاطع درباره رویاهای تیم ملی کشورش صحبت کرد. او گفت: «البته که ما جام ملت‌های آفریقا و سپس جام جهانی را خواهیم داشت و به دنبال درخشش هستیم.»

مرموش در ادامه با اشاره به کیفیت بالای بازیکنان مصر افزود: «با بازیکنان و کیفیتی که داریم، بهترین تیم آفریقا هستیم. ما فقط نمی‌خواهیم با گفتن اینکه در جام جهانی بازی کردیم برای خودمان اسم و رسمی دست‌وپا کنیم. این کافی نیست.»

ستاره سیتی تأکید کرد هدف مصر فراتر از حضور تشریفاتی در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال دنیاست: «ما به جام جهانی می‌رویم تا از مرحله گروهی صعود کنیم و به دنیا نشان دهیم چه تیمی هستیم.»

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی مصر در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف بلژیک خواهد رفت و سپس مقابل تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند صف‌آرایی می‌کند.

