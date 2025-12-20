خبرگزاری کار ایران
مهاجم جنجالی پرسپولیس لباس میامی را به‌تن کرد

مهاجم جنجالی پرسپولیس لباس میامی را به‌تن کرد
یورگن لوکادیا، مهاجم سابق پرسپولیس به تیمی از لیگ سطح دوم آمریکا پیوست.

به گزارش ایلنا، باشگاه میامی اف‌سی به‌طور رسمی از امضای قرارداد با یورگن لوکادیا، مهاجم سابق پرسپولیس، برای فصل ۲۰۲۶ لیگ قهرمانی USL آمریکا خبر داد. لیگی که یورگن لوکادیا به آن پیوسته، لیگی است که از نظر ساختار و سطح رقابتی، دومین سطح فوتبال حرفه‌ای آمریکا به حساب می‌آید و درست زیر MLS قرار دارد.

لوکادیا که فوتبال‌دوستان ایرانی او را با پیراهن پرسپولیس در لیگ بیست‌ودوم به خاطر می‌آورند، آخرین بار در سال ۲۰۲۵ برای تیم اینترسیتی اسپانیا به میدان رفت. او در ۲۴ بازی برای این تیم موفق شد ۱۰ گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ثبت کند. پیش از آن، این مهاجم تجربه حضور در پرسپولیس را داشت؛ جایی که در نیم‌فصل نخست لیگ بیست‌ودوم با زدن ۶ گل خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تیم تبدیل شد، اما در ادامه مسیرش به شکلی غیرمنتظره از سرخ‌پوشان جدا شد و قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد.

لوکادیا سابقه‌ای قابل توجه در فوتبال اروپا دارد. او بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ یکی از چهره‌های مهم باشگاه PSV آیندهوون بود؛ بازیکنی که از تیم‌های پایه تا تیم اصلی این باشگاه پیش رفت و در لیگ هلند، لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد. در این دوره، او دو قهرمانی لیگ هلند، دو سوپرجام و یک جام حذفی را تجربه کرد و در مجموع دوران حضورش در PSV (در رده‌های پایه و بزرگسالان) ۹۴ گل و ۳۸ پاس گل به نام خود ثبت کرد.

این مهاجم همچنین تجربه بازی در لیگ برتر انگلیس با برایتون و هوو آلبیون را دارد و پس از آن دو فصل برای اف‌سی سینسیناتی در MLS آمریکا بازی کرد تا پیش از بازگشت دوباره به ایالات متحده، مسیر حرفه‌ای متنوعی را پشت سر بگذارد.

لوکادیا پس از امضای قرارداد با میامی اف‌سی گفت: «از این فرصت بسیار خوشحال و قدردان هستم. حضور در این تیم برایم افتخار بزرگی است و برای مسیر پیش رو هیجان زیادی دارم. آماده‌ام تمام توانم را در زمین بگذارم و تجربه‌هایم را با هم‌تیمی‌ها و نسل بعدی بازیکنان به اشتراک بگذارم.»

این بازیکن که متولد هلند و دارای اصالت کوراسائویی است، در رده‌های سنی زیر ۱۷ تا زیر ۲۱ سال برای تیم ملی هلند بازی کرد، اما در سطح بزرگسالان پیراهن تیم ملی کوراسائو را بر تن کرد و تاکنون ۱۲ بازی ملی انجام داده است. او در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی نیز با دو پاس گل کلیدی نقش مهمی در صعود تیمش ایفا کرد.

لوکادیا با آمار کلی ۱۳۲ گل و ۵۳ پاس گل در دوران حرفه‌ای خود، حالا به‌عنوان یکی از مهره‌های باتجربه و رهبر خط حمله، امید اول میامی اف‌سی برای فصل ۲۰۲۶ USL به شمار می‌رود. مهاجمی که برای هواداران پرسپولیس، همچنان یادآور یک حضور کوتاه اما پرحاشیه و تأثیرگذار است.

