به گزارش ایلنا، جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ (AFCON) از یکشنبه با دیدار افتتاحیه تیم ملی مراکش، میزبان رقابت‌ها، برابر کوموروس رسماً آغاز می‌شود. این تورنمنت معتبر که مهم‌ترین رقابت ملی فوتبال در قاره آفریقا محسوب می‌شود، با حضور برترین تیم‌ها و ستاره‌های نام‌آشنا، توجه فوتبال‌دوستان سراسر جهان را به خود جلب کرده است.

ساحل‌عاج، قهرمان دوره گذشته، برای دفاع از عنوان قهرمانی پا به میدان می‌گذارد؛ در حالی که تیم‌هایی چون مراکش، مصر و سنگال نیز از اصلی‌ترین مدعیان پیش از آغاز مسابقات به شمار می‌روند. حضور بازیکنانی نظیر محمد صلاح، اشرف حکیمی و ویکتور اوسیمن، سطح فنی این دوره را به یکی از بالاترین سطوح تاریخ رقابت‌ها تبدیل کرده است.

زمان‌بندی مسابقات و محل برگزاری فینال

رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مجموع شامل ۵۲ مسابقه خواهد بود و دیدار فینال روز ۱۸ ژانویه در ورزشگاه ۶۹ هزار و ۵۰۰ نفری «پرنس مولای عبدالله» شهر رباط برگزار می‌شود.

برنامه مراحل مختلف مسابقات به شرح زیر است:

مرحله گروهی: ۲۱ تا ۳۱ دسامبر

مرحله یک‌هشتم نهایی: ۳ تا ۶ ژانویه

یک‌چهارم نهایی: ۹ و ۱۰ ژانویه

نیمه‌نهایی: ۱۴ ژانویه

رده‌بندی: ۱۷ ژانویه

فینال: ۱۸ ژانویه

این رقابت‌ها قرار بود ابتدا در ماه ژوئن برگزار شود، اما به‌دلیل تداخل با جام جهانی باشگاه‌های فیفا، به زمستان منتقل شد. به این ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ، جام ملت‌های آفریقا در بازه کریسمس و سال نو میلادی برگزار می‌شود.

میزبانی مراکش و ورزشگاه‌ها

مراکش میزبان سی‌وپنجمین دوره جام ملت‌های آفریقا خواهد بود. این رقابت‌ها در ۹ ورزشگاه و ۶ شهر برگزار می‌شود که از این حیث بیشترین تعداد ورزشگاه در تاریخ این مسابقات است. این دومین بار است که مراکش پس از سال ۱۹۸۸ میزبانی جام ملت‌ها را بر عهده می‌گیرد.

ورزشگاه‌های میزبان عبارت‌اند از:

آگادیر: ورزشگاه آدرار

کازابلانکا: ورزشگاه محمد پنجم

فاس: ورزشگاه فاس

مراکش: ورزشگاه مراکش

رباط: ورزشگاه شاهزاده مولای عبدالله، ورزشگاه مولای حسن، ورزشگاه المپیک رباط و ورزشگاه البرید

طنجه: ورزشگاه ابن بطوطه

تیم‌های حاضر و گروه‌بندی

در این دوره، ۲۴ تیم از کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) حضور دارند که در شش گروه چهار تیمی تقسیم شده‌اند. مصرِ پرافتخار با هفت عنوان قهرمانی، مراکش، نیجریه و ساحل‌عاج از چهره‌های شاخص این رقابت‌ها هستند.

گروه‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: مراکش، مالی، زامبیا، کوموروس

گروه B: مصر، آفریقای جنوبی، آنگولا، زیمبابوه

گروه C: نیجریه، تونس، اوگاندا، تانزانیا

گروه D: سنگال، جمهوری دموکراتیک کنگو، بنین، بوتسوانا

گروه E: الجزایر، بورکینافاسو، گینه استوایی، سودان

گروه F: ساحل‌عاج، کامرون، گابن، موزامبیک

فرمت مسابقات

در مرحله گروهی، تیم‌ها به‌صورت دوره‌ای به مصاف هم می‌روند و دو تیم برتر هر گروه، به همراه چهار تیم برتر سوم، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی می‌شوند. در مراحل حذفی، در صورت تساوی در وقت قانونی، بازی به وقت اضافه و در صورت نیاز، به ضربات پنالتی کشیده خواهد شد.

چالش اجازه حضور بازیکنان

فیفا اعلام کرده بود باشگاه‌ها تنها از ۱۵ دسامبر ملزم به آزادسازی بازیکنان هستند؛ تصمیمی که زمان آماده‌سازی تیم‌ها را به کمتر از یک هفته کاهش داد و با انتقاد برخی مربیان مواجه شد. تام سنت فیت، سرمربی تیم ملی مالی، این تصمیم را نشانه بی‌احترامی به فوتبال آفریقا دانست و گفت باشگاه‌های اروپایی در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند.

اهمیت جام ملت‌ها و مدعیان قهرمانی

جام ملت‌های آفریقا ویترین اصلی فوتبال این قاره محسوب می‌شود و بسیاری از تیم‌های حاضر در آن، توان رقابت در سطح جهانی را دارند. هفت تیم حاضر در جام ملت‌های آفریقا، از جمله مراکش، مصر و سنگال، پیش‌تر جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرده‌اند.

مراکش، میزبان رقابت‌ها، با تکیه بر نسل طلایی خود و رکورد ۱۸ پیروزی متوالی، یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است و از امتیاز میزبانی نیز بهره می‌برد. ساحل‌عاج، مدافع عنوان قهرمانی، با روحیه‌ای بالا وارد مسابقات می‌شود؛ تیمی که در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ حتی یک گل هم دریافت نکرده است. مصر با هدایت محمد صلاح، و تیم‌هایی چون سنگال، تونس و الجزایر نیز از دیگر مدعیان محسوب می‌شوند.

جوایز مالی

میزان جوایز مالی تغییری نسبت به دوره قبل نداشته است. قهرمان رقابت‌ها ۷ میلیون دلار و نایب‌قهرمان ۴ میلیون دلار دریافت خواهد کرد و مجموع جوایز مسابقات به ۳۲ میلیون دلار می‌رسد.

