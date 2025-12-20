ویدئو: عملکرد درخشان وینچنزو ایتالیانو روی نیمکت بولونیا
در این ویدئو بخشی از هنر مربی گری ایتالیانو را به عنوان سرمربی بولونیا مشاهده می کنید.
به گزارش ایلنا، بخشی از عملکرد فوق العاده وینچنزو ایتالیانو به عنوان مربی در تیم های مختلف به شرح زیر است:
۲۰۱۸-۱۹: قهرمانی پلیآف سری C با تراپانی
۲۰۱۹-۲۰: قهرمانی پلیآف سری B با اسپتزیا
۲۰۲۰-۲۱: حفظ اسپتزیا در سری A
۲۰۲۱-۲۲: بازگرداندن فیورنتینا به رقابتهای اروپایی پس از ۵ سال
۲۰۲۲-۲۳: صعود به فینال کوپا ایتالیا و فینال لیگ کنفرانس اروپا با فیورنتینا
۲۰۲۴-۲۵: قهرمانی کوپا ایتالیا با بولونیا
۲۰۲۵-۲۶:حذف اینترمیلان و صعود به فینال سوپرجام با بولونیا