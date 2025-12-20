ویدئو: عملکرد درخشان وینچنزو ایتالیانو روی نیمکت بولونیا

به گزارش ایلنا، بخشی از عملکرد فوق العاده وینچنزو ایتالیانو به عنوان مربی در تیم های مختلف به شرح زیر است:

۲۰۱۸-۱۹: قهرمانی پلی‌آف سری C با تراپانی

۲۰۱۹-۲۰: قهرمانی پلی‌آف سری B با اسپتزیا

۲۰۲۰-۲۱: حفظ اسپتزیا در سری A

۲۰۲۱-۲۲: بازگرداندن فیورنتینا به رقابت‌های اروپایی پس از ۵ سال

۲۰۲۲-۲۳: صعود به فینال کوپا ایتالیا و فینال لیگ کنفرانس اروپا با فیورنتینا

۲۰۲۴-۲۵: قهرمانی کوپا ایتالیا با بولونیا

۲۰۲۵-۲۶:حذف اینترمیلان و صعود به فینال سوپرجام با بولونیا

