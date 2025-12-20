اورتون - آرسنال: چالش دشوار آرتتا برای حفظ صدرنشینی

به گزارش ایلنا، آرسنال که با پیروزی سخت مقابل ولورهمپتون صدرنشینی خود را حفظ کرد، شنبه شب در ورزشگاه جدید اورتون به مصاف تیمی می‌رود که در هفته‌های اخیر فرم خوبی داشته و امیدوار به ورود به جمع پنج تیم برتر است.

آرسنال در دیدار گذشته با گل به خودی در دقایق تلف‌شده ۲-۱ ولورهمپتون را شکست داد، اما عملکرد ضعیفش نگرانی‌هایی ایجاد کرد. شاگردان میکل آرتتا در شش بازی اخیر لیگ تنها یک کلین‌شیت داشته‌اند و در سه بازی خارج از خانه متوالی ابتدا گل خورده‌اند. پیروزی در این دیدار جایگاه آن‌ها را در صدر جدول تا روز کریسمس تضمین می‌کند، اما آمار نشان می‌دهد آرسنال در چهار فصلی که کریسمس صدرنشین بوده، هرگز قهرمان نشده است.

در سوی دیگر، اورتون با چهار پیروزی در شش بازی اخیر، تنها دو امتیاز با رتبه پنجم فاصله دارد. شاگردان دیوید مویس هفته گذشته ۲-۰ به چلسی باختند و ورزشگاه هیل دیکینسون نیز پس از پنج بازی خانگی بدون شکست، در چهار دیدار اخیر دو بار تسلیم شده است. اورتون فصل گذشته دو بار مقابل آرسنال مساوی کرد و در هفت بازی خانگی اخیر لیگ برتر تنها یک بار به این حریف باخته است.

آرسنال با مصدومیت بن وایت (همسترینگ، حداقل یک ماه غیبت) و غیبت کریستیان موسکورا، گابریل ماگالائش، کای هاورتز و مکس داومن مواجه است، اما ریکاردو کالافیوری از محرومیت بازگشته و یورین تیمبر، ویلیام سالیبا و پیه‌رو هینکاپیه جابه‌جا می‌شوند. مارتین اودگارد و لئاندرو تروسار نیز احتمالاً به ترکیب برمی‌گردند.

اورتون نیز بدون کیه‌رنان دیوزبری‌هال (همسترینگ)، ایلیمان اندیایه و ایدریسا گای (به دلیل جام ملت‌های آفریقا) است، اما جک گریلیش آماده بازی است و مرلین رول نیز بهبود یافته. جرارد برانثویت و شیموس کولمن همچنان مصدوم هستند.

ترکیب احتمالی اورتون:

پیکفورد؛ اوبراین، کین، تارکوفسکی، میکولنکو؛ گارنر، ایروگبونام؛ دیبلینگ، آلکاراتز، گریلیش؛ بری

ترکیب احتمالی آرسنال:

رایا؛ تیمبر، سالیبا، هینکاپیه، کالافیوری؛ اودگارد، زوبیمندی، رایس؛ ساکا، گیوکرش، تروسار

