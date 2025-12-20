حضور کیروش در تیم ملی مصر تکذیب شد
فدراسیون فوتبال مصر با صدور بیانیهای، شایعه انتصاب کارلوس کیروش به عنوان مدیرفنی جدید این فدراسیون را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، برخی از گزارشهای روز گذشته به شانس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی مصر، برای تصدی این سمت به جای علاء نبیل اشاره کرده بودند. مصطفی عزام، دبیرکل فدراسیون فوتبال، در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: "فدراسیون فوتبال بهطور قاطع هرگونه توافق با یکی از مربیان برای تصدی سمت مدیر فنی را رد میکند."
او افزود: "این اخبار نادرست، بدون هیچ دلیلی، موجب ایجاد حواشی و سردرگمی میشود." عزام از رسانهها خواست که دقت بیشتری در انتشار اخبار داشته باشند و قبل از انتشار هرگونه خبر مرتبط با تصمیمات اداری یا فنی، به دادهها و منابع رسمی فدراسیون مراجعه کنند.
فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرده که قرارداد علاء نبیل که تا پایان سال جاری اعتبار دارد، تمدید نخواهد شد. یک منبع آگاه از فدراسیون فوتبال به وبسایت FilGoal.com گفت: "ما هنوز با کارلوس کیروش برای تصدی سمت مدیر فنی مذاکره نکردهایم."
این منبع افزود: "احتمالاً جانشین علاء نبیل یک مربی خارجی خواهد بود." همچنین، چندین رزومه برای تصدی این سمت معرفی شده که از جمله آنها مربیانی از آلمان و اسپانیا هستند که برنامههای خود را ارائه کردهاند و تصمیم نهایی در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد.
کارلوس کیروش در دورهای از اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ سرمربی تیم ملی مصر بود و در این مدت، تیم ملی این کشور در مسابقات مختلفی از جمله عرب کاپ ۲۰۲۱ و جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۱ عملکرد مناسبی داشت. تحت هدایت کیروش، مصر ۲۰ بازی انجام داد که در آن ۱۳ پیروزی، ۲ تساوی و ۵ شکست به ثبت رسید. پس از جدایی از تیم ملی مصر، کیروش به مربیگری در تیمهای ملی ایران، قطر و عمان پرداخت.