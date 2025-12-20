یوونتوس - رم: نبرد حساس مدعیان سهمیه چمپیونزلیگ در تورین

به گزارش ایلنا، در حالیکه برخی از رقبای مستقیم یوونتوس و رم به دلیل حضور در سوپرجام ایتالیا در عربستان سعودی از رقابت‌های لیگ دور هستند، این دو تیم شنبه شب در تورین فرصت دارند فاصله خود را با بالای جدول کاهش دهند.

یوونتوس که هفته گذشته با پیروزی روحیه‌بخش در رقابت‌های اروپایی به شرایط بهتری رسیده بود، در آخرین دیدار لیگ نیز موفق شد بولونیا را در ورزشگاه دال‌آرا شکست دهد و یکی از مدعیان مستقیم بالای جدول را از پیش رو بردارد. بیانکونری تنها چهار روز پس از پیروزی مقابل پافوس در لیگ قهرمانان اروپا، که امیدهای این تیم برای صعود به مراحل حذفی را زنده کرد، نمایشی قابل توجه برابر بولونیا ارائه داد.

در آن دیدار، خوان کابال که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، گل پیروزی‌بخش یوونتوس را با ضربه سر به ثمر رساند تا شاگردان لوچانو اسپالتی به دومین برد خود در سه هفته اخیر برسند؛ آماری که نشان از خروج این تیم از بحران ابتدای فصل دارد. یوونتوس اکنون در رده پنجم جدول سری‌آ قرار دارد و امیدوار است رکورد ۱۲ بازی بدون شکست خانگی خود در لیگ را ادامه دهد.

از سوی دیگر، رم پس از یک افت مقطعی، با پیروزی یک بر صفر مقابل کومو بار دیگر به مسیر موفقیت بازگشت. جالوروسی که در مقطعی صدرنشین جدول بود، به دلیل بحران در خط حمله دو شکست متوالی بدون گل را تجربه کرد، اما گل وسلی، مدافع کناری برزیلی، باعث شد این تیم دوباره طعم پیروزی را بچشد.

شاگردان جان‌پیه‌رو گاسپرینی اگرچه به رتبه چهارم سقوط کرده‌اند، اما تنها سه امتیاز با صدر جدول فاصله دارند و در صورت کسب پیروزی مقابل یوونتوس، می‌توانند تا رده دوم جدول صعود کنند. رم با تنها ۸ گل خورده، مستحکم‌ترین خط دفاعی سری‌آ را در اختیار دارد و عملکرد خارج از خانه این تیم در سال جاری نیز قابل توجه بوده است.

اخبار تیم‌ها

یوونتوس همچنان با مشکلاتی در خط دفاعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. فدریکو گاتی به دلیل مصدومیت غایب است و دانیله روگانی و برمر به‌تازگی از بند مصدومیت رها شده‌اند. برمر ممکن است از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد، در حالیکه تئون کوپماینرز به دلیل محرومیت این بازی را از دست داده است. با غیبت دوشان ولاهوویچ، یکی از میان لوئیس اوپندا یا جاناتان دیوید در خط حمله به میدان خواهد رفت.

در سوی مقابل، رم نیز در خط حمله با افت گلزنی مواجه بوده است. پائولو دیبالا تنها یک گل در سری‌آ به ثمر رسانده و اوان فرگوسن نیز شرایط مشابهی دارد. ماتیاس سوله، دیگر بازیکن سابق یوونتوس، یکی از مهره‌های کلیدی خط حمله رم محسوب می‌شود. همچنین احتمال بازگشت آرتم دووبیک از مصدومیت وجود دارد، اما نیل العیناوی و ایوان اندیکا به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا در دسترس نخواهند بود.

ترکیب احتمالی یوونتوس:

دی‌گرگوریو؛ کالولو، برمر، کلی؛ مک‌کنی، لوکاتلی، تورام، کامبیاسو؛ کونسیسائو، ییلدیز؛ دیوید

ترکیب احتمالی رم:

اسویلار؛ چلیک، مانچینی، هرموسو؛ وسلی، کانه، کریستانته، رنش؛ سوله، پلگرینی؛ فرگوسن

