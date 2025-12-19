گل محمدی: باید مراقب باشیم تا چهره فوتبال خدشهدار نشود/ برای اعتبارم خواهم جنگید
سرمربی فولاد گفت با توجه به شرایط دو تیم، انتظار دارد تا فردا بازی زیبایی از سوی تیم او و چادرملو اردکان برگزار شود.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر چادرملو اردکان از مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی، گفت: در مرحله دوم جام حذفی، مهمترین مسئله این است که در طول بازی؛ چه ۹۰ دقیقه و چه ۱۲۰ دقیقه، تمرکز مناسبی داشته باشیم و دچار اشتباهات تأثیرگذار نشویم. با توجه به کیفیت دو تیم، فکر میکنم شاهد یک بازی خوب خواهیم بود. بازیکنان ما آماده این مسابقه هستند و انشاءالله بتوانیم یک بازی خوب ارائه دهیم.
وی ادامه داد: در حضور هواداران خوبمان بازی میکنیم که فردا واقعاً به آنها احتیاج داریم. امیدواریم با حضور پررنگشان، فضای ورزشگاه گرم شود و انگیزه لازم به بازیکنان منتقل شود. با توجه به فشردگی مسابقات، تمرینات زیادی نداشتیم و بیشتر تمرکزمان روی ریکاوری و آنالیز بوده است، اما بازیکنان انگیزه فوقالعادهای دارند و امیدوارم بازی خوبی از آب دربیاید.
او درباره اینکه هدف باشگاه فولاد در جام حذفی چیست و آیا قهرمانی را هم دنبال میکند، گفت: جام حذفی جامی است که با پنج برد میتوان به قهرمانی رسید، اما رقابت در آن بسیار شدید است. تیمهای باکیفیت و مدعی زیادی در این مسابقات حضور دارند. ما با تمام توان و انگیزه وارد بازیها میشویم. در هر صورت کار بسیار سختی است، اما فکر نمیکنم غیرممکن باشد. تیمی که تمرکز و انگیزه بالایی داشته باشد، میتواند در جام حذفی موفق شود. اتفاقات زیادی ممکن است در این رقابتها رخ دهد و نتیجه را تحت تأثیر قرار دهد. چیزی که برای ما در بازی فردا اهمیت دارد این است که با تمام توان و انرژی، جنگنده ظاهر شویم و این دقیقاً انتظاری است که از بازیکنان داریم.
گلمحمدی درباره اتفاقاتی که روز گذشته در تبریز رخ داد و بازتاب زیادی داشت گفت: با توجه به شرایطی که جامعه ما دارد، فوتبال بخش مهمی از زندگی 90 درصد ایرانیها است و شکی در آن نیست. برای بسیاری از هواداران، منبع نشاط و انگیزه زندگی محسوب میشود. حضور در ورزشگاه و دیدن بازی تیم محبوبشان برای مردم اهمیت زیادی دارد. فوتبال زیباییهای خاص خودش را دارد و میتواند به زندگی افراد انرژی بدهد.
او ادامه داد: البته در فضای احساسی ورزشگاهها و حساسیت مسابقات، ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و برخی افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و چهره فوتبال را خدشهدار کنند که به نظر من کار درستی نیست. ما فوتبالیها باید مراقب خودمان، رفتارمان و فضای فوتبال باشیم تا این زیباییها قربانی حاشیهها نشود. خود ما نیز باید مراقب باشیم.
یحیی درخصوص اینکه برخی تریبون به دستها علیه او مواضع شدیدی گرفتهاند اما باشگاه واکنشی به این موضوع نداشته است، گفت: من یک مربی حرفهای هست و علاقه شدیدی به کارم دارم و برای اعتبار حرفهای خودم تلاش میکنم و میجنگم. میدانم انتظارات هواداران بالاست و این انتظارات هم کاملاً بهحق و بجا است. هر کسی که در این باشگاه مسئولیتی دارد، وظیفه دارد برای برآورده کردن این انتظارات تلاش کند.
او گفت: در مورد مشکلاتی که از ابتدای فصل وجود داشته، قبلاً چندین بار صحبت کردهام. اکنون فکر میکنم لازم نیست دوباره به آنها بپردازیم. ترجیح میدهم تمرکز همه ما، بازیکنان و هواداران روی بازی فردا باشد. امیدوارم شاهد جو خوبی باشیم و نتیجه خوبی هم کسب کنیم. جام حذفی هر چه جلوتر میرود حساستر میشود و تمرکز ما باید فقط روی فوتبال و مسائل فنی و خود مسابقه باشد.
گلمحمدی درخصوص اینکه در نیم فصل حاضر است درباره بازیکنان مدنظرش که جذب نشدهاند صحبت کند، گفت: عرض کردم، در حال حاضر تمرکز من کاملاً روی بازی فرداست. این مسائل را میتوان در زمان مناسب دربارهاش صحبت کرد.
سرمربی فولاد درخصوص اینکه گفته میشود یکی از مربیان چادرملو (مهاجر) ویدیویی برای حامد لک ارسال کرده و به سنگربان فولاد پیغام داده که اگر کار به ضربات پنالتی کشیده شود، آنها میدانند باید چکار کنند، گفت: من هم حدود دو، سه ساعت پیش از این نشست متوجه این مسئله شدم که واقعاً جای تأسف دارد. آقای مهاجر حتماً باید توضیحی درباره کارش داشته باشد. به نظر من این یک رفتار غیرحرفهای و غیراخلاقی است. حتماً از باشگاه میخواهم که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و شکایت رسمی به کمیته اخلاق ارسال کند. شخصاً تاکنون چنین مواردی را ندیده بودم. قطعاً این مسئله باید از طریق مراجع انضباطی پیگیری شود.
یحیی در پایان و درخصوص اینکه چرا سرمربیان رقبا در نشستهای خبری شرکت نمیکنند، گفت: شرکت در نشستهای خبری بخشی از وظایف حرفهای مربیان است. من در هر شهری که بودهام، با احترام به رسانهها، مردم و هواداران آن شهر در کنفرانس خبری شرکت کردهام. این موضوع به سازماندهی و برخورد سازمان لیگ مربوط میشود. بعضی از مربیان متأسفانه به نشستهای اهواز نمیآیند. امیدوارم همکاری بهتری بین مربیان، رسانهها و سازمان لیگ در این زمینه شکل بگیرد.