داماش گیلان 0-1 پارس جنوبی: مهاجری به فکر صعود به لیگ برتر

به گزارش ایلنا، هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور، عصر امروز آغاز شد. در دیداری که داماش گیلان میزبان پارس جنوبی جم بود ولی دست خالی زمین مسابقه را ترک کرد. بازی از ابتدا در اختیار جمی‌ها بود و همین هم باعث خلق موقعیت‌های متعدد این تیم شد.

با این حال، این مسابقه تنها یک گل داشت که آن را فردین نجفی به ثمر رساند، در دقیقه 48 و با یک ضربه تمام کننده. گلی که سه امتیاز دیگر به حساب زنبورها واریز کرد و باعث صعودشان در جدول رده بندی شد.

ترکیب دو تیم در ابتدای مسابقه به شرح زیر بود:

داماش گیلان: سعید ابراهیم‌پور، دانیال کردستانی، میعاد یزدانی، میلاد روئین، مهدی سوادکوهی، پدرام نوری، امیرحسین حسین‌زاده، سعید دلاور، مهدی داغر، علی رمضانی، امیرحسین یوسفی

سرمربی: داوود مهابادی

پارس جنوبی جم: احسان مرادیان، محمدرضا خدری، میلاد شیخی سلیمانی، فردین معاونی، طاها شریعتی، همایون افتخاری، فردین نجفی، حسین پورامینی، ایوب کلانتری، رضا مغانلو، عباس بوعذار

سرمربی: محمدرضا مهاجری

پارس جنوبی که دو هفته است هدایتش به رضا مهاجری سپرده شده، توانسته به دو برد پیاپی دست پیدا کند تا اینطور به نظر برسد که روند نتایج این تیم از روزهای ناکامی به دور برد تبدیل شده است. حالا آنها با 23 امتیاز در رده پنجم جدول حضور دارند و در آستانه تبدیل شدن به مدعی جدی صعود هستند.

اوضاع برای داماش اصلا خوب نیست. سومین باخت متوالی شاگردان مهابادی باعث تثبیت قعرنشینی آنها در نیم فصل اول شد و با توجه به نتایج احتمالی دیگر تیم‌های انتهای جدول، بعید نیست که اوضاع برای گیلانی‌ها وخیم‌تر هم بشود.

