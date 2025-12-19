ویدئو: ایساک مرد سال فوتبال سوئد شد

به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک سال درخشانی را سپری کرد و پس از نمایش‌های بی نظیر خود در نیوکاسل، راهی لیورپول شد. با اعلام فدراسیون فوتبال سوئد، الکساندر ایساک به عنوان بهترین بازیکن سال 2025 فوتبال این کشور انتخاب شد. این مهاجم 26 ساله، در طول سال 2025 برای تیم‌های نیوکاسل، لیورپول و تیم ملی سوئد 42 بازی انجام داد و 17 گل و 4 پاس گل ثبت کرد. این نخستین مرتبه است که الکساندر ایساک موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن سال سوئد می‌شود. پیش از ایساک، زلاتان ابراهیموویچ با 12 بار انتخاب به عنوان بازیکن سال سوئد، رکورددار این عنوان است.

