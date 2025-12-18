هشدار جدی کمیته انضباطی درباره توهینها
در واکنش به افزایش رفتارهای توهینآمیز و خارج از چارچوب اخلاقی در فوتبال ایران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیهای هشدارآمیز اعلام کرد که در صورت تداوم این رویه، کسر امتیاز از باشگاهها بهعنوان یکی از شدیدترین ضمانتهای اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیهای رسمی نسبت به گسترش پدیده توهین، بیاحترامی و رفتارهای غیراخلاقی در مسابقات داخلی واکنش نشان داد؛ موضوعی که به گفته این نهاد، دیگر محدود به سکوهای تماشاگران نبوده و در برخی موارد میان بازیکنان و عوامل اجرایی تیمها نیز مشاهده میشود.
در این بیانیه با اشاره به ضرورت صیانت از شأن فوتبال، حفظ نظم مسابقات و تأمین امنیت روانی حاکم بر ورزشگاهها تأکید شده است که فدراسیون در قبال این تخلفات، رویکردی قاطع اتخاذ خواهد کرد. کمیته انضباطی تصریح کرده است که هرگونه تکرار توهینهای کلامی و رفتارهای اخلالگرایانه میتواند پیامدهای سنگینی برای باشگاهها به همراه داشته باشد.
بر اساس مفاد اعلامشده، مطابق ماده ۸۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، مسئولیت کلیه رفتارها و تخلفات هواداران در جریان مسابقات بر عهده باشگاه میزبان است و این باشگاهها موظفاند با بهکارگیری تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی، از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کنند.
همچنین در ادامه بیانیه، کمیته انضباطی با استناد به ماده ۲۸ مقررات انضباطی اعلام کرده است که در صورت احراز تخلفات مکرر و سازمانیافته از سوی هواداران، امکان اعمال مجازات کسر امتیاز وجود دارد و این نهاد بدون مسامحه نسبت به اجرای این ضمانت اجرایی اقدام خواهد کرد.
کمیته انضباطی در پایان هدف از اتخاذ چنین تصمیمهایی را مدیریت مؤثر فضای ورزشگاهها، کنترل سکوها، همکاری نزدیک باشگاهها با عوامل اجرایی مسابقات، جلوگیری از تکرار رفتارهای غیر اخلاقی و در نهایت ارتقای فرهنگ تماشاگرى و حفظ کرامت اشخاص عنوان کرده است.