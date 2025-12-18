خبرگزاری کار ایران
پوستر شمس آذر پس از بازی تراکتور و پرسپولیس: منتظرتونیم!

پس از صعود تراکتور به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، باشگاه شمس‌آذر با انتشار پوستر رسمی، آمادگی خود برای تقابل با تیم تبریزی در دیدار آینده را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه شمس‌آذر در واکنش به صعود تراکتور به مرحله بعدی جام حذفی و قرعه‌کشی دیدار پیش رو، با انتشار پوستری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حریف‌مان را شناختیم. منتظرتونیم، بی‌صبرانه!»

پوستر شمس آذر پس از بازی تراکتور و پرسپولیس: منتظرتونیم!

این پوستر نشان‌دهنده انگیزه بالای شمس‌آذر برای رقابت با تراکتور و آماده‌سازی هواداران برای یک مسابقه حساس در روزهای آینده است.

