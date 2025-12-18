پوستر شمس آذر پس از بازی تراکتور و پرسپولیس: منتظرتونیم!

به گزارش ایلنا، باشگاه شمس‌آذر در واکنش به صعود تراکتور به مرحله بعدی جام حذفی و قرعه‌کشی دیدار پیش رو، با انتشار پوستری در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حریف‌مان را شناختیم. منتظرتونیم، بی‌صبرانه!»

این پوستر نشان‌دهنده انگیزه بالای شمس‌آذر برای رقابت با تراکتور و آماده‌سازی هواداران برای یک مسابقه حساس در روزهای آینده است.

