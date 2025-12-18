بیرانوند: انتقام نگرفتم، فقط وظیفهام را انجام دادم
دروازهبان ملیپوش تراکتور پس از پیروزی مقابل پرسپولیس تأکید کرد که موفقیتهایش در تیم سابقش فراموش نمیشود و دل هوادارانش را شاد کرده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی تراکتور مقابل پرسپولیس و صعود تیمش به مرحله بعد جام حذفی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره بازی، پنالتیها و دوران حضورش در پرسپولیس صحبت کرد.
علیرضا بیرانوند در ابتدای صحبت های خود گفت: ابتدا باید از هواداران خونگرم تبریز و تمام ترکزبانها تشکر کنم که حتی در این هوای سرد کنار ما بودند. بازی فوقالعادهای بین دو تیم بزرگ و باکیفیت برگزار شد و امیدوارم حمایت هواداران ادامه داشته باشد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.
بیرانوند افزود: تا به حال ندیده بودم ضربات پنالتی اینقدر نوسان داشته باشد و دوباره به دروازهبان برسد و به پنالتیزن اول بازگردد. خدا را شکر توانستیم دل هوادارانمان را شاد کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.
او ادامه داد: هنوز صحنه گل پرسپولیس را ندیدهام، اما بچهها گفتند خطا بوده است. به هر حال، نتیجه رقم خورد و تیم پرسپولیس تیم بزرگی است. هیچ رسانه یا کسی نمیتواند موفقیتهایی که با پرسپولیس کسب کردهام از من بگیرد یا فراموش کند. موفقیتهایم در تراکتور هم ثبت خواهد شد و برای من و هوادارانم خاطره میشود.
وی اضافه کرد: برای تمام دروازهبانها احترام قائلم، نه تنها پیام نیازمند بلکه همه گلرهای لیگ ایران. پیام هم در تیم ملی کنار من بوده و امیدوارم در جام جهانی اتفاقات خوبی برای او رقم بخورد.
بیرانوند صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: باور نمیکردم چمن ورزشگاه اینقدر عالی باشد. حضور هواداران کیفیت بازی را بالا برد و امیدوارم بعد از بازی با الدحیل، استادیوم مناسبی برای ادامه مسابقات پیدا کنیم.
بیرانوند گفت: حواشی بین شجاع و کنعانی طبیعی است. در زمین رقابت دارند، اما بیرون رفیق هستند و دو ماه بعد در جام جهانی همدیگر را میبینند.
علیرضا بیرانوند افزود: میخواستم پنالتیای شبیه نیمار بزنم، اما شرایط سخت بود. من انتقام نگرفتم و فقط وظیفهام را انجام دادم. وقتی ده نفره شدیم، فقط دنبال رسیدن به پنالتی بودیم. استرس در تیم ملی طبیعی است، اما درست میشود. بازیکنان باید اعتماد به نفس داشته باشند و خودشان را نشان دهند.