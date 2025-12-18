خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیرانوند: انتقام نگرفتم، فقط وظیفه‌ام را انجام دادم

بیرانوند: انتقام نگرفتم، فقط وظیفه‌ام را انجام دادم
کد خبر : 1729683
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور پس از پیروزی مقابل پرسپولیس تأکید کرد که موفقیت‌هایش در تیم سابقش فراموش نمی‌شود و دل هوادارانش را شاد کرده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی تراکتور مقابل پرسپولیس و صعود تیمش به مرحله بعد جام حذفی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره بازی، پنالتی‌ها و دوران حضورش در پرسپولیس صحبت کرد.

علیرضا بیرانوند در ابتدای صحبت های خود گفت: ابتدا باید از هواداران خونگرم تبریز و تمام ترک‌زبان‌ها تشکر کنم که حتی در این هوای سرد کنار ما بودند. بازی فوق‌العاده‌ای بین دو تیم بزرگ و باکیفیت برگزار شد و امیدوارم حمایت هواداران ادامه داشته باشد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.

 بیرانوند افزود: تا به حال ندیده بودم ضربات پنالتی اینقدر نوسان داشته باشد و دوباره به دروازه‌بان برسد و به پنالتی‌زن اول بازگردد. خدا را شکر توانستیم دل هوادارانمان را شاد کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.

او ادامه داد: هنوز صحنه گل پرسپولیس را ندیده‌ام، اما بچه‌ها گفتند خطا بوده است. به هر حال، نتیجه رقم خورد و تیم پرسپولیس تیم بزرگی است. هیچ رسانه یا کسی نمی‌تواند موفقیت‌هایی که با پرسپولیس کسب کرده‌ام از من بگیرد یا فراموش کند. موفقیت‌هایم در تراکتور هم ثبت خواهد شد و برای من و هوادارانم خاطره می‌شود.

وی اضافه کرد: برای تمام دروازه‌بان‌ها احترام قائلم، نه تنها پیام نیازمند بلکه همه گلرهای لیگ ایران. پیام هم در تیم ملی کنار من بوده و امیدوارم در جام جهانی اتفاقات خوبی برای او رقم بخورد.

بیرانوند صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: باور نمی‌کردم چمن ورزشگاه اینقدر عالی باشد. حضور هواداران کیفیت بازی را بالا برد و امیدوارم بعد از بازی با الدحیل، استادیوم مناسبی برای ادامه مسابقات پیدا کنیم.

 بیرانوند گفت: حواشی بین شجاع و کنعانی طبیعی است. در زمین رقابت دارند، اما بیرون رفیق هستند و دو ماه بعد در جام جهانی همدیگر را می‌بینند.

علیرضا بیرانوند افزود: می‌خواستم پنالتی‌ای شبیه نیمار بزنم، اما شرایط سخت بود. من انتقام نگرفتم و فقط وظیفه‌ام را انجام دادم. وقتی ده نفره شدیم، فقط دنبال رسیدن به پنالتی بودیم. استرس در  تیم ملی طبیعی است، اما درست می‌شود. بازیکنان باید اعتماد به نفس داشته باشند و خودشان را نشان دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری