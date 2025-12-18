خبرگزاری کار ایران
کنایه اسکوچیچ پس از حذف پرسپولیس

سرمربی تراکتور پس از پیروزی مقابل پرسپولیس در جام حذفی، با اشاره به فشارهای شدید بازی، عملکرد تیمش را حاصل اتحاد ذهنی و تمرکز بازیکنان دانست و به برخی حواشی و تصمیمات داوری نیز واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، تراکتور و پرسپولیس در اولین گام خود در جام حذفی نمایشی فوق‌العاده ارائه دادند. دیداری پرهیجان و هجومی که در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و بعد از ۱۵ ضربه حساس، تراکتور با پیروزی در این ماراتن نفس‌گیر جشن برد را در کنار هوادارانش گرفت.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در شروع گفت: نمی‌دانم از کجا شروع کنم؛ از ابتدا یا از لحظه پایانی بازی؟ اما مطمئنم که هیجانات زیادی را تجربه کردیم. بازیکنانم ثابت کردند که یک تیم واقعی و متحد هستند. چهار موقعیت گل صددرصد داشتیم که می‌توانست بازی را در نود دقیقه تمام کند و از نظر من، تیم حریف موقعیت جدی دریافت نکرد.

وی اضافه کرد: گل دقیقه آخر حریف، صحنه‌ای پنجاه پنجاه و مشکوک بود. این صحنه‌ها معمولاً به ضرر تیمی می‌شود که دفاع می‌کند. بعد از این گل، فشار زیادی روی ما آمد و شوکه شدیم، اما با تعویض‌ها سعی کردیم کنترل بازی را دوباره به دست بگیریم. به بازیکنان گفتم نود دقیقه تمام نشده و هنوز کار داریم.

وی صحبت های خود را اینطور ادامه داد: بعد از کارت قرمز، کار پیچیده‌تر شد، اما با جابجایی بازیکنان و مدیریت شرایط، حتی در وضعیت ده نفره هم سعی داشتیم گل بعدی را بزنیم. بچه‌ها عالی بودند و تمام توان خود را به کار گرفتند.

اسکوچیچ تصریح کرد: پس از گل دقیقه نود و کارت قرمز، دو پنالتی اول را از دست دادیم و شرایط دیوانه‌کننده شد. بازیکنان پرسپولیس هم باید بدانند که شادی‌های تحریک‌آمیزشان خیلی سریع جواب داده شد. به همه بازیکنانم تبریک می‌گویم که یک تیم متحد بودند و هر کدام سهم خود را برای پیروزی گذاشتند.

سرمربی تراکتور اضافه کرد: امیرحسین یکبار هم اگر پنالتی را خراب می‌کرد، مشکلی نبود. ما و تیم ما متفاوت هستیم و شخصیت بازیکنانمان در لحظات حساس مشخص می‌شود. حتی اگر دومین پنالتی هم از دست می‌رفت، کار به سومی می‌کشید و باز هم مشکلی نبود.

وی ادامه داد: این بازی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود. گاهی مسئله فقط تاکتیک نیست و ذهنیت تیم است که تعیین‌کننده است. با تمام مشکلات پیش و حین بازی، توانستیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.

اسکوچیچ افزود: همیشه بهترین‌ها را خواسته‌ام. زمین یادگار امام نسبت به بنیان دیزل بسیار بهتر است، به‌ویژه که بازی در حضور هواداران برگزار شد و این موضوع هیجان بازی را دوچندان کرد.

