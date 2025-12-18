کنایه اسکوچیچ پس از حذف پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تراکتور و پرسپولیس در اولین گام خود در جام حذفی نمایشی فوق‌العاده ارائه دادند. دیداری پرهیجان و هجومی که در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و بعد از ۱۵ ضربه حساس، تراکتور با پیروزی در این ماراتن نفس‌گیر جشن برد را در کنار هوادارانش گرفت.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در شروع گفت: نمی‌دانم از کجا شروع کنم؛ از ابتدا یا از لحظه پایانی بازی؟ اما مطمئنم که هیجانات زیادی را تجربه کردیم. بازیکنانم ثابت کردند که یک تیم واقعی و متحد هستند. چهار موقعیت گل صددرصد داشتیم که می‌توانست بازی را در نود دقیقه تمام کند و از نظر من، تیم حریف موقعیت جدی دریافت نکرد.

وی اضافه کرد: گل دقیقه آخر حریف، صحنه‌ای پنجاه پنجاه و مشکوک بود. این صحنه‌ها معمولاً به ضرر تیمی می‌شود که دفاع می‌کند. بعد از این گل، فشار زیادی روی ما آمد و شوکه شدیم، اما با تعویض‌ها سعی کردیم کنترل بازی را دوباره به دست بگیریم. به بازیکنان گفتم نود دقیقه تمام نشده و هنوز کار داریم.

وی صحبت های خود را اینطور ادامه داد: بعد از کارت قرمز، کار پیچیده‌تر شد، اما با جابجایی بازیکنان و مدیریت شرایط، حتی در وضعیت ده نفره هم سعی داشتیم گل بعدی را بزنیم. بچه‌ها عالی بودند و تمام توان خود را به کار گرفتند.

اسکوچیچ تصریح کرد: پس از گل دقیقه نود و کارت قرمز، دو پنالتی اول را از دست دادیم و شرایط دیوانه‌کننده شد. بازیکنان پرسپولیس هم باید بدانند که شادی‌های تحریک‌آمیزشان خیلی سریع جواب داده شد. به همه بازیکنانم تبریک می‌گویم که یک تیم متحد بودند و هر کدام سهم خود را برای پیروزی گذاشتند.

سرمربی تراکتور اضافه کرد: امیرحسین یکبار هم اگر پنالتی را خراب می‌کرد، مشکلی نبود. ما و تیم ما متفاوت هستیم و شخصیت بازیکنانمان در لحظات حساس مشخص می‌شود. حتی اگر دومین پنالتی هم از دست می‌رفت، کار به سومی می‌کشید و باز هم مشکلی نبود.

وی ادامه داد: این بازی فوق‌العاده و بی‌نظیر بود. گاهی مسئله فقط تاکتیک نیست و ذهنیت تیم است که تعیین‌کننده است. با تمام مشکلات پیش و حین بازی، توانستیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.

اسکوچیچ افزود: همیشه بهترین‌ها را خواسته‌ام. زمین یادگار امام نسبت به بنیان دیزل بسیار بهتر است، به‌ویژه که بازی در حضور هواداران برگزار شد و این موضوع هیجان بازی را دوچندان کرد.

