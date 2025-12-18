خبرگزاری کار ایران
حسین‌زاده: چمن کیفیت خوبی داشت و پس از برد احساساتی شدم

هافبک تیم تراکتور پس از پیروزی برابر پرسپولیس در جام حذفی از هواداران تیمش تشکر کرد و گفت به دلیل فشار روحی مسابقه پس از پایان بازی احساساتی شده است.

به گزارش ایلنا، امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن تیم فوتبال تراکتور، پس از پیروزی این تیم مقابل پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی گفت: موقعیت‌های زیادی داشتیم اما نتوانستیم از همه آن‌ها استفاده کنیم. با این حال خدا را شکر که در نهایت شرمنده هواداران نشدیم.

او درباره صحنه برخورد با دروازه‌بان پرسپولیس اظهار کرد: اتفاقی که برای بیرانوند افتاد خطا بود، اما برای ما هیچ‌وقت چنین صحنه‌هایی با VAR بررسی نمی‌شود، فدای سرمان.

حسین‌زاده در ادامه افزود: بابت پنالتی‌ای که از دست دادم از همه عذر می‌خواهم. اگر نتیجه به سود ما رقم نمی‌خورد، یکی از مقصران من بودم. به همین دلیل بعد از برد خیلی احساساتی شدم و گریه کردم.

این بازیکن در پایان درباره شرایط زمین گفت: چمن کیفیت خوبی داشت و بازی در چنین شرایطی لذت‌بخش بود. او از حمایت هواداران تراکتور در طول مسابقه نیز قدردانی کرد.

