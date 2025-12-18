لحظات حساس تراکتور-پرسپولیس: بیرانوند تیمش را نجات داد

به گزارش ایلنا، دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس پس از تساوی یک بر یک در وقت‌های قانونی و اضافه، به ضربات پنالتی کشیده شد و هواداران شاهد یکی از هیجان‌انگیزترین و پرتنش‌ترین ماراتن‌های تاریخ جام حذفی بودند. این رقابت طولانی و نفس‌گیر، در نهایت با برتری ۸-۷ تراکتور به پایان رسید و شاگردان دراگان اسکوچیچ جواز حضور در جمع ۱۶ تیم برتر را به دست آوردند.

شروع پرچالش پنالتی‌ها

اولین ضربه پنالتی تراکتور توسط امیرحسین حسین‌زاده زده شد، اما شوت او خلاف جهت حرکت پیام نیازمند رفت و به تیرک برخورد کرد تا تی‌تی‌ها کار خود را با استرس آغاز کنند. در مقابل، محمدحسین کنعانی‌زادگان، زننده اولین پنالتی پرسپولیس، با دقت توپ را به گوشه دروازه تراکتور زد تا سرخ‌پوشان پایتخت از همان ابتدا پیش بیفتند.

ضربه دوم تراکتور توسط دانیال اسماعیلی‌فر زده شد، اما این بار هم پیام نیازمند موفق شد توپ را مهار کند و تراکتور همچنان گلزنی از روی نقطه پنالتی را تجربه نکرد. در سوی دیگر، مارکو باکیچ قصد داشت با تکرار سبک کنعانی‌زادگان گلزنی کند، اما علیرضا بیرانوند با مهارتی مثال‌زدنی مسیر توپ را بست و شوت مونته‌نگرویی را دفع کرد تا هیجان ادامه یابد.

جبران و تساوی‌ها

در پنالتی سوم، مسعود زائرکاظمین موفق شد اولین گل تراکتور در ضربات پنالتی را به ثمر برساند و بازی دوباره مساوی شود. محمدامین کاظمیان نیز گل سوم پرسپولیس را وارد دروازه کرد و بار دیگر تیم‌ها برابر شدند. پنالتی چهارم تراکتور توسط عادل‌جان خامروبکوف با موفقیت تبدیل به گل شد، اما ضربه چهارم پرسپولیس، مرتضی پورعلی‌گنجی، به تیرک برخورد کرد و سرخ‌پوشان در اوج هیجان پنالتی‌ها فرصت گلزنی را از دست دادند.

مهارها و گل‌های حیاتی

در پنالتی پنجم، سعید کریم‌آذر برای تراکتور گل زد و علی علیپور نیز پنالتی پرسپولیس را به گل تبدیل کرد تا نتیجه همچنان مساوی باقی بماند. در پنالتی ششم، الکساندر سدلار موفق به گلزنی شد و فرشاد احمدزاده برای پرسپولیس بازی را مساوی کرد.

پنالتی هفتم با مهارهای دیدنی دروازه‌بان‌ها همراه بود. پیام نیازمند ضربه فرشاد فرجی را گرفت و علیرضا بیرانوند هم مانع از گلزنی محمد عمری شد تا بازی همچنان بدون برنده ادامه داشته باشد.

در پنالتی هشتم، شجاع خلیل‌زاده گل پنجم تراکتور را به ثمر رساند و رضا شکاری موفق شد گل هشتم پرسپولیس را وارد دروازه کند. در پنالتی نهم، مهدی شیری با ضربه‌ای ریسک‌پذیر گل ششم تراکتور را زد و میلاد محمدی برای پرسپولیس نتیجه را مساوی کرد.

پنالتی دهم، علیرضا بیرانوند گل زد و پیام نیازمند هم توپ را به گل تبدیل کرد تا روند پنالتی‌ها از ابتدا ادامه یابد.

پایان نفس‌گیر و برتری تراکتور

در نهایت، در یازدهمین سری پنالتی‌ها، امیرحسین حسین‌زاده پس از ناکامی در اولین پنالتی، این بار موفق شد گل تراکتور را به ثمر برساند و محمدحسین کنعانی‌زادگان ضربه آخر پرسپولیس را از دست داد تا ماراتن پنالتی‌ها با برتری ۸-۷ تراکتور به پایان برسد.

این پیروزی نفس‌گیر، تراکتور را به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی رساند تا در دور بعدی به مصاف شمس‌آذر قزوین برود. پرسپولیس نیز تحت هدایت اوسمار ویه‌را در فصل جدید شکست خورد و با توجه به دوری از مسابقات آسیایی، ادامه فصل خود را تنها در لیگ برتر دنبال خواهد کرد.

