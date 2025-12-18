تساوی بدون گل تراکتور و پرسپولیس در نیمه نخست

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، عصر پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در حال برگزاری است.

دو تیم در نیمه نخست این مسابقه به تساوی بدون گل رضایت دادند. تراکتور با ایجاد موقعیت‌های جدی روی دروازه پرسپولیس، فرصت‌هایی برای گلزنی به دست آورد اما درخشش پیام نیازمند، دروازه‌بان پرسپولیس، مانع از تغییر نتیجه شد.

نیازمند در این نیمه دو موقعیت تک‌به‌تک را با واکنش‌های مؤثر مهار کرد و نقش مهمی در بسته ماندن دروازه پرسپولیس داشت تا نیمه اول این دیدار حساس بدون گل به پایان برسد.

