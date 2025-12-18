به گزارش ایلنا، اسامی داوران شش دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور مشخص شد. این مسابقات در روزهای شنبه ۲۹ و یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهند شد.

بر اساس اعلام فدراسیون، دیدار هوادار و سایپا با قضاوت سیدرضا مهدوی برگزار می‌شود و حامد تازه‌پور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی سایر داوران این مسابقه هستند. جمشید دانش‌مهر نیز ناظر داوری این بازی خواهد بود.

در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر سیرجان، حسن اکرمی به‌عنوان داور وسط انتخاب شده و امیرمحمد داودزاده، علی فرزان‌منش و میثم صفاری او را همراهی می‌کنند. ناظر این بازی رحیم مهرپیشه است و امیر عرب براقی به‌عنوان داور VAR و سید حسین حسینی به‌عنوان کمک داور VAR فعالیت خواهند کرد.

قضاوت دیدار نفت گچساران و پیکان تهران بر عهده محمدعلی صلاحی خواهد بود و علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی‌نژاد و سید ابراهیم موسوی نیز در تیم داوری حضور دارند. صادق نوری ناظر این مسابقه است.

در دیدار ملوان انزلی و مس شهربابک، میثم عباسپور داور وسط خواهد بود و محمدعلی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش او را همراهی می‌کنند. رضا عادل ناظر این بازی است و میثم حیدری به‌عنوان داور VAR و ناصر جنگی به‌عنوان کمک داور VAR انتخاب شده‌اند.

دیدار فولاد خوزستان و چادرملو اردکان با قضاوت پیام حیدری برگزار می‌شود و بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی سایر اعضای تیم داوری هستند. تورج عیوض محمدی ناظر این دیدار است و مرتضی منصوریان به‌عنوان داور VAR به همراه امیر ایار، کمک داور VAR، حضور خواهند داشت.

در آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی، سپاهان اصفهان و خیبر خرم‌آباد روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم می‌روند. بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف‌شهریاری و حسین امیدی دیگر داوران این مسابقه هستند. حسین ظهیری ناظر این دیدار است و موعود بنیادی‌فرد به‌عنوان داور VAR و شبیر بهروزی به‌عنوان کمک داور VAR ایفای نقش می‌کنند.

