داوران مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی معرفی شدند

داوران مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی معرفی شدند
فدراسیون فوتبال اسامی داوران شش دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی را برای دو روز پایانی آذرماه اعلام کرد؛ دیدارهایی که با حضور داوران لیگ برتری و تیم‌های VAR برگزار می‌شوند.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران شش دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور مشخص شد. این مسابقات در روزهای شنبه ۲۹ و یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار خواهند شد.

بر اساس اعلام فدراسیون، دیدار هوادار و سایپا با قضاوت سیدرضا مهدوی برگزار می‌شود و حامد تازه‌پور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی سایر داوران این مسابقه هستند. جمشید دانش‌مهر نیز ناظر داوری این بازی خواهد بود.

در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر سیرجان، حسن اکرمی به‌عنوان داور وسط انتخاب شده و امیرمحمد داودزاده، علی فرزان‌منش و میثم صفاری او را همراهی می‌کنند. ناظر این بازی رحیم مهرپیشه است و امیر عرب براقی به‌عنوان داور VAR و سید حسین حسینی به‌عنوان کمک داور VAR فعالیت خواهند کرد.

قضاوت دیدار نفت گچساران و پیکان تهران بر عهده محمدعلی صلاحی خواهد بود و علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی‌نژاد و سید ابراهیم موسوی نیز در تیم داوری حضور دارند. صادق نوری ناظر این مسابقه است.

در دیدار ملوان انزلی و مس شهربابک، میثم عباسپور داور وسط خواهد بود و محمدعلی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش او را همراهی می‌کنند. رضا عادل ناظر این بازی است و میثم حیدری به‌عنوان داور VAR و ناصر جنگی به‌عنوان کمک داور VAR انتخاب شده‌اند.

دیدار فولاد خوزستان و چادرملو اردکان با قضاوت پیام حیدری برگزار می‌شود و بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی سایر اعضای تیم داوری هستند. تورج عیوض محمدی ناظر این دیدار است و مرتضی منصوریان به‌عنوان داور VAR به همراه امیر ایار، کمک داور VAR، حضور خواهند داشت.

در آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی، سپاهان اصفهان و خیبر خرم‌آباد روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با قضاوت امیر عرب براقی به مصاف هم می‌روند. بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف‌شهریاری و حسین امیدی دیگر داوران این مسابقه هستند. حسین ظهیری ناظر این دیدار است و موعود بنیادی‌فرد به‌عنوان داور VAR و شبیر بهروزی به‌عنوان کمک داور VAR ایفای نقش می‌کنند.

