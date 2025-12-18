اعلام ترکیب پرسپولیس برای مصاف حساس با تراکتور
اوسمار ویرا، ترکیب شاگردانش برای دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی مقابل تراکتور را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، پرسپولیس تا ساعتی دیگر در تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت. اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس، ترکیب شاگردان خود را برای این دیدار مهم اعلام کرد.
براساس اعلام رسمی کادر فنی، پیام نیازمند دروازهبان این دیدار خواهد بود و حسین ابرقویینژاد، محمدحسین کنعانیزادگان، یعقوب براجعه و میلاد محمدی خط دفاع تیم را تشکیل میدهند. در میانه میدان، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو و میلاد سرلک مسئولیت کنترل جریان بازی و ایجاد فرصت را بر عهده خواهند داشت.
خط حمله پرسپولیس نیز با اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور شکل گرفته تا تیم در فاز هجومی قدرتمند ظاهر شود و تلاش کند از سد تراکتور عبور کند.
دیدار دو تیم با توجه به تقابل حیثیتی و حساسیت بالای رقابتها، انتظار میرود از جذابترین بازیهای این مرحله جام حذفی باشد.