خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب پرسپولیس برای مصاف حساس با تراکتور

اعلام ترکیب پرسپولیس برای مصاف حساس با تراکتور
کد خبر : 1729598
لینک کوتاه کپی شد.

اوسمار ویرا، ترکیب شاگردانش برای دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل تراکتور را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، پرسپولیس تا ساعتی دیگر در تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت. اوسمار ویرا، سرمربی برزیلی پرسپولیس، ترکیب شاگردان خود را برای این دیدار مهم اعلام کرد.

براساس اعلام رسمی کادر فنی، پیام نیازمند دروازه‌بان این دیدار خواهد بود و حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه و میلاد محمدی خط دفاع تیم را تشکیل می‌دهند. در میانه میدان، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو و میلاد سرلک مسئولیت کنترل جریان بازی و ایجاد فرصت را بر عهده خواهند داشت.

خط حمله پرسپولیس نیز با اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور شکل گرفته تا تیم در فاز هجومی قدرتمند ظاهر شود و تلاش کند از سد تراکتور عبور کند.

اعلام ترکیب پرسپولیس برای مصاف حساس با تراکتور

دیدار دو تیم با توجه به تقابل حیثیتی و حساسیت بالای رقابت‌ها، انتظار می‌رود از جذاب‌ترین بازی‌های این مرحله جام حذفی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری