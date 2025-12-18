به گزارش ایلنا، فراتر از آن، در سیلیکون‌ولیِ مشهور متولد شده؛ جایی که پدرش مهندس نرم‌افزار است. «دوستانم فکر می‌کردند دیوانه‌ام»؛ این را کاوه ظهیرالاسلام در گفت‌وگویی با beIN Sports USA می‌گوید. داستان زندگی او پر از تناقض‌های جالب است.

فوتبالیست‌های حرفه‌ای به‌ندرت سراغ تحصیلات دانشگاهی می‌روند و اگر هم چنین تصمیمی بگیرند، معمولاً بعد از پایان دوران بازی است. به همین دلیل، مسیر زندگی کاوه ظهیرالاسلام بیش از پیش توجه‌برانگیز است. این مهاجم ۲۳ ساله کراکوویا، در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه ییل ـ عضو لیگ آیوی ـ فارغ‌التحصیل شده است. او از خانواده‌ای ایرانیِ مهاجر می‌آید و پدرش مهندس نرم‌افزار در سیلیکون‌ولی، قطب جهانی فناوری، است. با این حال تصمیم گرفت مسیری کاملاً متفاوت از والدینش را انتخاب کند.

«دوستانم فکر می‌کردند دیوانه‌ام. از خودشان می‌پرسیدند چه کسی ییل را قبل از موعد ترک می‌کند؛ چون من تحصیلاتم را به‌صورت آنلاین ادامه می‌دادم تا بتوانم فوتبال را در اروپا دنبال کنم. این کار اصلاً معمول نیست. گرفتن مدرک از ییل و شروع یک شغل پردرآمد در شهری بزرگ در آمریکا بسیار امن‌تر است و معمولاً مردم همین مسیر را انتخاب می‌کنند. اما این هرگز هدف من نبود»؛ این را ظهیرالاسلام در گفت‌وگو با شبکه beIN Sports USA ـ پخش‌کننده اکستراکلاسا در ایالات متحده ـ صریحاً توضیح می‌دهد.

ظهیرالاسلام پیش‌تر در لیگ‌های دانشگاهی با پیراهن تیم Yale Bulldogs بازی می‌کرد و سپس راهی اروپا شد. او ابتدا دو سال در تیم بلژیکی VV St. Truiden بازی کرد و تابستان امسال به کراکوویا پیوست. او در ادامه، تفاوت مسیر خود را با زندگی معمول یک فوتبالیست حرفه‌ای شرح می‌دهد.

«هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر در کلاس‌ها حضور داری. بعد حدود دو ساعت تمرین می‌کنی و به خانه برمی‌گردی. اما وقتی فوتبالیست حرفه‌ای هستی، فوتبال تمام زندگی‌ات می‌شود؛ همه چیزت. در این دوره، صد درصد تمرکزت را می‌گذاری تا در یک چیز مشخص بهتر شوی، در حالی که یک ورزشکار دانشگاهی مجبور است هم‌زمان به جنبه‌های مختلف زندگی رسیدگی کند.»

نگاه او به مسائل ژئوپلیتیک نیز قابل توجه است؛ چرا که هم‌زمان تجربه زیسته ایران و آمریکا را در دوره‌ای از تنش‌های شدید میان دو کشور با خود دارد.

«پدر و مادرم در ایران به دنیا آمدند، اما من در ایالات متحده متولد شدم. آن‌ها در دوره‌ای پرتنش در نیمه دوم قرن بیستم ایران را ترک کردند و برای یافتن زندگی بهتر به آمریکا آمدند؛ هم به دلیل شرایط اقتصادی و هم دلایل دیگر ـ از جمله مسائل سیاسی که به این مهاجرت منجر شد. این پیشینه به من دیدگاهی متنوع درباره بسیاری از موضوعات مربوط به سیاست جهانی و نیز مسائل مرتبط با ایالات متحده یا ایران می‌دهد»؛ ظهیرالاسلام توضیح می‌دهد.

