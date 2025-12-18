خبرگزاری کار ایران
صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی نوجوانان ایران شد

کد خبر : 1729574
غلامرضا محمدی، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، پیشنهاد انتخاب صادق گودرزی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان ایران را ارائه کرد که با موافقت فدراسیون کشتی همراه شد.

به گزارش ایلنا،  غلامرضا محمدی، سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران که اخیراً به عنوان سرمربی تیم کشتی نوجوانان منصوب شده بود، به فدراسیون کشتی پیشنهاد داد تا به منظور حفظ سرمایه‌های کشتی کشور و توسعه زیرساخت‌های مربیگری، صادق گودرزی، قهرمان جهان و المپیک، به عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شود.

پس از بررسی این پیشنهاد، فدراسیون کشتی با آن موافقت کرده و صادق گودرزی به عنوان سرمربی جدید تیم نوجوانان کشتی ایران معرفی شد. همچنین، غلامرضا محمدی به عنوان مدیر فنی تیم‌های کشتی پایه (نونهالان و نوجوانان) و مشاور فنی رئیس فدراسیون کشتی منصوب گردید. این تغییرات به هدف تقویت تیم‌های پایه و ارتقای سطح مربیگری کشتی ایران صورت گرفته است.

ثبت نام آلپاری