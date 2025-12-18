تراکتور – پرسپولیس بدون کمک داور ویدئویی؟

به گزارش ایلنا، صبح امروز مسئولان برگزاری دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران بین تراکتور و پرسپولیس از ورزشگاه یادگار امام تبریز بازدید کردند. این بازدید با یک اتفاق غیرمنتظره همراه بود و مسئولان متوجه شدند برق ورزشگاه به‌طور کامل برقرار نیست و اتاق VAR نیز به‌طور کامل مجهز نشده است.

در اقدامی عجیب، کف اتاق VAR نیز آب گرفته است و این موضوع نگرانی‌های جدی برای برگزاری مسابقه ایجاد کرده است. گزارش این مشکلات برای سازمان لیگ ارسال شده و پیشنهاد شده است که در صورت ادامه این شرایط، دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس بدون کمک داور ویدئویی برگزار شود.

این تصمیم در صورت قطعی شدن، شوک بزرگی برای دو تیم و هواداران فوتبال ایران خواهد بود و تأثیر مستقیمی بر روند قضاوت مسابقه خواهد داشت. مسئولان برگزاری مسابقه در تلاش هستند تا پیش از آغاز بازی، تمامی مشکلات فنی را برطرف کنند.

