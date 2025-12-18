از تبریز تا اصفهان؛ سه روز داغ در جام حذفی
مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی ایران همیشه نقطهای است که رقابتها از حالت مقدماتی خارج میشود و تیمها وارد فاز جدیتری از تورنمنت میشوند.
به گزارش ایلنا، در این مرحله، تیمهای کوچک که با انگیزه و انرژی بالا خود را به جمع ۱۶ تیم برتر رساندهاند، مقابل رقبای بزرگتر قرار میگیرند و تیمهای لیگ برتری نیز میدانند که از اینجا به بعد کوچکترین اشتباه میتواند پایان فصل آنها باشد. جام حذفی، برخلاف لیگ برتر، فرصت جبران نمیدهد و همین ویژگی باعث شده این مرحله همیشه پر از هیجان، شگفتی و بازیهای غیرقابل پیشبینی باشد. در ادامه، تکتک مسابقات این مرحله را با نگاهی تحلیلی و همراه با اطلاعات دقیق زمانی و مکانی بررسی میکنیم.
تراکتور – پرسپولیس
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
بدون تردید حساسترین و مهمترین بازی این مرحله همین دیدار است؛ تقابل دو تیم پرهوادار که هر دو سابقه قهرمانی در جام حذفی را دارند. تراکتور در تبریز همیشه تیمی متفاوت است. جو سنگین ورزشگاه یادگار امام، سرمای هوا و فشار هواداران باعث میشود هر تیمی در این زمین روز سختی داشته باشد. پرسپولیس اما تیمی است که در سالهای اخیر نشان داده در بازیهای بزرگ تمرکز بالایی دارد و معمولاً در مسابقات حذفی باهوش و کماشتباه ظاهر میشود.
از نظر فنی، تراکتور احتمالاً با رویکردی محتاطانهتر وارد میدان میشود و روی ضدحملات و توپهای بلند حساب باز میکند. پرسپولیس نیز با ساختار دفاعی منسجم و خط هافبک باتجربهاش میتواند جریان بازی را کنترل کند. این مسابقه به احتمال زیاد کمگل و فیزیکی خواهد بود و شاید کار به وقت اضافه یا حتی ضربات پنالتی برسد.
فولاد هرمزگان – استقلال
(بازی معوقه) – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
این بازی که به تعویق افتاده، یکی از جذابترین تقابلهای «غول–کوچک» این مرحله است. استقلال در جام حذفی همیشه تیمی خطرناک بوده اما سفر به جنوب و بازی در بندرعباس با شرایط آبوهوایی متفاوت، کار سادهای نیست. فولاد هرمزگان تیمی است که از حمایت پرشور هوادارانش بهره میبرد و معمولاً در خانه فوتبال متفاوتی ارائه میدهد.
استقلال از نظر فنی تیم برتر میدان است و مالکیت توپ را در اختیار خواهد داشت، اما چالش اصلی آنها شکستن دفاع فشرده میزبان است. فولاد هرمزگان احتمالاً با پرس مقطعی و ارسالهای بلند به دنبال غافلگیری خواهد بود. اگر استقلال بازی را جدی نگیرد، این مسابقه میتواند یکی از شگفتیهای جام باشد.
هوادار – سایپا
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
یک تقابل کاملاً تهرانی که از نظر فنی بسیار نزدیک است. هوادار تیمی منظم و کماشتباه است و سایپا نیز پس از بازگشت به سطح اول فوتبال ایران، ساختار دفاعی قابلقبولی دارد. این بازی از آن دسته مسابقاتی است که شاید جذابیت هواداری زیادی نداشته باشد اما از نظر تاکتیکی میتواند بسیار دیدنی باشد.
هوادار معمولاً بازی را از عقب میسازد و سایپا بیشتر به دنبال انتقال سریع توپ است. هر دو تیم در گلزنی مشکل دارند و همین موضوع احتمال یک بازی کمریسک و بسته را افزایش میدهد. برنده این مسابقه میتواند یکی از شگفتیسازان مراحل بعدی باشد.
گلگهر سیرجان – مس رفسنجان
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
یک دربی کرمانی تمامعیار؛ مسابقهای که همیشه با حساسیت و هیجان همراه است. گلگهر تیمی است که در سالهای اخیر سرمایهگذاری خوبی داشته و ساختار فنی قدرتمندی ایجاد کرده است. در مقابل، مس رفسنجان تیمی منظم و سختکوش است که در بازیهای بزرگ معمولاً فراتر از انتظار ظاهر میشود.
گلگهر در خانه تیمی هجومیتر است و با استفاده از وینگرهای سرعتیاش میتواند خطرساز شود. مس رفسنجان اما تیمی است که در دفاع بسیار سازمانیافته عمل میکند و در ضدحملات زهردار است. این بازی از نظر فنی یکی از بهترین مسابقات این مرحله خواهد بود و احتمالاً با گل همراه میشود.
ملوان – مس شهر بابک
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی انزلی
ملوان در انزلی همیشه تیمی متفاوت است؛ هواداران پرشور، شرایط آبوهوایی خاص و زمین متفاوت ورزشگاه تختی باعث میشود هر تیمی در این شهر به مشکل بخورد. مس شهر بابک اما تیمی است که با انگیزه بالا و بدون فشار وارد میدان میشود و همین موضوع میتواند برای ملوان خطرناک باشد.
ملوان تیمی است که فوتبال مالکانه و مبتنی بر پاسهای کوتاه را ترجیح میدهد اما در جام حذفی گاهی محتاطتر بازی میکند. مس شهر بابک احتمالاً با دفاع فشرده و استفاده از ضربات ایستگاهی به دنبال خلق شگفتی خواهد بود.
نفت و گاز گچساران – پیکان
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهید بشارت گچساران
این بازی یکی از کلاسیکترین تقابلهای «شهر کوچک – تیم لیگ برتری» است. نفت و گاز گچساران تیمی است که در خانه بسیار خطرناک ظاهر میشود و معمولاً با انرژی بالا بازی میکند. پیکان اما تیمی است که در لیگ برتر به ثبات مشهور است و کمتر اشتباه میکند.
پیکان احتمالاً مالکیت توپ را در اختیار خواهد داشت اما چالش اصلی آنها مقابله با فشار هواداران و بازی فیزیکی میزبان است. اگر پیکان بتواند بازی را کنترل کند، شانس بیشتری برای صعود دارد اما اگر بازی احساسی شود، شرایط به سود تیم میزبان تغییر خواهد کرد.
فولاد – چادرملو اردکان
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه فولاد آرنا اهواز
فولاد در اهواز همیشه تیمی قدرتمند است و چادرملو اردکان با وجود عملکرد خوب در مراحل قبلی، در این بازی با چالشی جدی روبهرو خواهد شد. فولاد تیمی است که در جام حذفی معمولاً عملکرد خوبی دارد و با تکیه بر تجربه بازیکنانش میتواند بازی را مدیریت کند.
چادرملو تیمی جنگنده و پرانرژی است اما از نظر فنی فاصله محسوسی با فولاد دارد. اگر فولاد بازی را جدی بگیرد، احتمال شگفتی در این مسابقه کم است.
سپاهان – خیبر خرمآباد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
سپاهان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و در اصفهان تیمی بسیار قدرتمند محسوب میشود. خیبر خرمآباد اما تیمی است که در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و با فوتبال فیزیکی و پرس شدید، حریفان را آزار میدهد.
سپاهان با ساختار هجومی و بازیکنان تکنیکیاش احتمالاً بازی را در اختیار خواهد داشت اما خیبر تیمی نیست که بهراحتی تسلیم شود. اگر سپاهان در دقایق ابتدایی به گل نرسد، بازی میتواند برای آنها سخت شود.