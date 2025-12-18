ویدئو: ویتنیا بهترین بازیکن فینال جام بین قاره ای

به گزارش ایلنا، ویتینیا در فینال بین‌قاره‌ای برابر فلامینگو، یکی از مهره‌های کلیدی و تعیین‌کننده پاری‌سن‌ژرمن بود و نقش مهمی در رسیدن تیمش به جام ایفا کرد.

این دیدار که در وقت‌های معمول و اضافه با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت و در نهایت با برتری پاری‌سن‌ژرمن در ضربات پنالتی به پایان رسید، شاهد نمایش کامل و بی نقص هافبک پرتغالی در مرکز میدان بود. ویتینیا ۱۲۰ دقیقه بدون وقفه در زمین حضور داشت و با ثبت ۱۲۲ لمس توپ، از پرتحرک‌ترین بازیکنان مسابقه به شمار می‌رفت. او در مدیریت جریان بازی و به گردش درآوردن توپ عملکردی دقیق و حساب‌شده داشت و با ارسال ۹۸ پاس صحیح از ۱۰۷ پاس، دقت بالای خود را در بازی‌سازی و حفظ مالکیت توپ به رخ کشید.

در بخش هجومی نیز ویتینیا عملکرد بسیار خوبی ثبت کرد و با ثبت ۳ پاس کلیدی، نقش قابل‌توجهی در ایجاد موقعیت‌های خطرناک برای هم‌تیمی‌هایش داشت. او همچنین ۳ بار به سمت دروازه شوت زد که یکی از آن‌ها در چارچوب قرار گرفت. ثبت یک دریبل موفق و ارسال ۴ سانتر نیز بیانگر مشارکت فعال او در حملات بود. این عملکرد بسیار خوب باعث شد او نمره ۷.۴ را از سایت سوفااسکور دریافت کند.

