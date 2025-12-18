صعود دشوار رئال مادرید با بریس امباپه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل‌ریغ از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه حریف گمنام خود، تالاورا به میدان رفت و با نتیجه نزدیک 3 بر 2 به پیروزی رسیده و صعود کرد.

برای رئال مادرید در این دیدار؛ کیلیان امباپه بریس (41-پنالتی و 88) کرد و یک گل به خودی (1+45) نیز برای این تیم ثبت شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:

آلباست 2 (2) - سلتاویگو 2 (صفر)

اوئسکا 2 - اوساسونا 4

آلاوس یک - سویا صفر

