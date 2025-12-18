خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صعود دشوار رئال مادرید با بریس امباپه

صعود دشوار رئال مادرید با بریس امباپه
کد خبر : 1729384
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال رئال مادرید بازی مرحله یک‌شانزدهم نهایی کوپا دل‌ری را با پیروزی و صعود پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل‌ریغ از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه حریف گمنام خود، تالاورا به میدان رفت و با نتیجه نزدیک 3 بر 2 به پیروزی رسیده و صعود کرد.

برای رئال مادرید در این دیدار؛ کیلیان امباپه بریس (41-پنالتی و 88) کرد و یک گل به خودی (1+45) نیز برای این تیم ثبت شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:

آلباست 2 (2) - سلتاویگو 2 (صفر)

اوئسکا 2 - اوساسونا 4

آلاوس یک - سویا صفر

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری