صعود دشوار رئال مادرید با بریس امباپه
تیم فوتبال رئال مادرید بازی مرحله یکشانزدهم نهایی کوپا دلری را با پیروزی و صعود پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دلریغ از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه حریف گمنام خود، تالاورا به میدان رفت و با نتیجه نزدیک 3 بر 2 به پیروزی رسیده و صعود کرد.
برای رئال مادرید در این دیدار؛ کیلیان امباپه بریس (41-پنالتی و 88) کرد و یک گل به خودی (1+45) نیز برای این تیم ثبت شد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:
آلباست 2 (2) - سلتاویگو 2 (صفر)
اوئسکا 2 - اوساسونا 4
آلاوس یک - سویا صفر