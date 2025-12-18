خبرگزاری کار ایران
پاری‌سن‌ژرمن قهرمان جام بین‌قاره‌ای شد

تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن فینال جام بین‌قاره‌ای 2025 را از فلامنگو برد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در دیدار فینال جام بین‌قاره‌ای 2025  از ساعت 20:30 امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه احمد بن علی (استادیوم خانگی الریان) قطر به دیدار فلامنگوی برزیل رفت و پس از تساوی یک - یک در وقت قانونی موفق شد در ضربات پنالتی 2 بر یک پیروز شده و به عنوان قهرمانی برسد.

این مسابقه در وقت قانونی به تساوی یک - یک انجامید و بر همین اساس کار به وقت اضافه کشید. با توجه به اینکه در دو نیمه وقت اضافی گلی رد و بدل نشد، لاجرم کار به ضربات پنالتی کشید که در این بخش پاری‌سن‌ژرمن به برتری 2 بر یک رسید.

برای پاری‌سن‌ژرمن در وقت قانونی خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 38 گلزنی کرد اما در ادامه جورجینیو در دقیقه 62 و از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

در ضربات پنالتی؛ ویتینیا و نونو مندس موفق به گلزنی شدند.

 

