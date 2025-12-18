به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در دیدار فینال جام بین‌قاره‌ای 2025 از ساعت 20:30 امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه احمد بن علی (استادیوم خانگی الریان) قطر به دیدار فلامنگوی برزیل رفت و پس از تساوی یک - یک در وقت قانونی موفق شد در ضربات پنالتی 2 بر یک پیروز شده و به عنوان قهرمانی برسد.

این مسابقه در وقت قانونی به تساوی یک - یک انجامید و بر همین اساس کار به وقت اضافه کشید. با توجه به اینکه در دو نیمه وقت اضافی گلی رد و بدل نشد، لاجرم کار به ضربات پنالتی کشید که در این بخش پاری‌سن‌ژرمن به برتری 2 بر یک رسید.

برای پاری‌سن‌ژرمن در وقت قانونی خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 38 گلزنی کرد اما در ادامه جورجینیو در دقیقه 62 و از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

در ضربات پنالتی؛ ویتینیا و نونو مندس موفق به گلزنی شدند.

