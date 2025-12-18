به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در آستانه یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل خود قرار دارد. شاگردان دراگان اسکوچیچ که این فصل با ثبات فنی و ترکیبی منسجم نتایج قابل قبولی کسب کرده‌اند، جام حذفی را یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به قهرمانی می‌دانند و امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، پرسپولیس را از پیش رو بردارند.

در خط دروازه، علیرضا بیرانوند مقابل تیم سابق خود قرار می‌گیرد. دروازه‌بانی باتجربه که سابقه حضور در بازی‌های بزرگ را دارد و نقش مهمی در ساختار دفاعی تراکتور ایفا می‌کند.

در قلب خط دفاع، شجاع خلیل‌زاده و الکساندر سدلار زوج اصلی تیم خواهند بود؛ مدافعانی که با قدرت بدنی و تجربه بالا، مسئول مهار مهاجمان خطرناک پرسپولیس هستند. در کناره‌ها نیز مهدی شیری و دانیال اسماعیلی‌فر، علاوه بر وظایف دفاعی، در فاز هجومی به تیم کمک می‌کنند.

در میانه میدان، تیبور هالیلوویچ وظیفه هدایت بازی و تنظیم ریتم را بر عهده دارد. در کنار او، مهدی هاشم‌نژاد و امیرحسین حسین‌زاده با دوندگی و تحرک بالا می‌توانند توازن میانه زمین را به سود تراکتور تغییر دهند. محمد نادری نیز با نفوذهای خود از جناح چپ، یکی از گزینه‌های تاکتیکی مهم اسکوچیچ به شمار می‌رود.

در خط حمله، تومیسلاو اشترکال و رجی لوشکیا دو مهره کلیدی تراکتور هستند؛ مهاجمانی که توان حفظ توپ و ضربه نهایی آن‌ها می‌تواند سرنوشت این مسابقه حساس را رقم بزند.

در مجموع، تراکتور با ترکیبی باتجربه و متوازن پا به این دیدار می‌گذارد و امیدوار است با تمرکز بالا و حمایت هوادارانش، پرسپولیس را از جام حذفی کنار بزند. شرایط دو تیم نشان می‌دهد این مسابقه می‌تواند یکی از جذاب‌ترین و پرتنش‌ترین دیدارهای این مرحله باشد.

ترکیب احتمالی تراکتور مقابل پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، تومیسلاو اشترکال و رجی لوشکیا

