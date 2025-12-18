ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی

به گزارش ایلنا، دیدار پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی، برای هر دو تیم اهمیتی ویژه دارد. پرسپولیس که فصل گذشته تجربه‌های متفاوتی از تقابل با تراکتور داشته، این‌بار با رویکردی محتاطانه‌تر و در اختیار داشتن اغلب مهره‌های اصلی خود پا به میدان می‌گذارد. به نظر می‌رسد که اوسمار ویرا برای این مسابقه حساس، ترکیبی نزدیک به ایده‌آل در اختیار دارد و قصد ندارد ریسک قابل توجهی را بپذیرد.

در خط دروازه، پیام نیازمند همچنان انتخاب نخست کادر فنی است. دروازه‌بانی باتجربه که در مسابقات پرفشار، بارها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و حضورش آرامش بیشتری به خط دفاعی می‌بخشد.

در قلب خط دفاع، محمدحسین کنعانی‌زادگان و حسین ابرقویی گزینه‌های اصلی به شمار می‌روند؛ زوجی که بر پایه قدرت بدنی و بازی‌خوانی شکل گرفته است. در کناره‌ها، یعقوب براجعه در سمت راست مامور مهار حرکات هجومی تراکتور خواهد بود و میلاد محمدی در جناح چپ، علاوه بر وظایف دفاعی، نقش فعالی در حملات تیم ایفا می‌کند.

در میانه میدان، سروش رفیعی وظیفه هدایت جریان بازی را بر عهده دارد. کنار او، مارکو باکیچ می‌تواند به افزایش مالکیت توپ پرسپولیس کمک کند، هرچند میلاد سرلک نیز گزینه‌ای جدی برای ایجاد تعادل بیشتر در فاز دفاعی محسوب می‌شود.

در خط حمله، پرسپولیس روی سرعت و تحرک بالای بازیکنان کناری حساب ویژه‌ای باز کرده است. اوستون اورونوف و تیوی بیفوما با توان نفوذ بالا، می‌توانند ساختار دفاعی تراکتور را تحت فشار قرار دهند. محمد عمری نیز با دوندگی و پرس مداوم، نقش مهمی در بازپس‌گیری توپ خواهد داشت. در نوک خط حمله، علی علیپور به‌عنوان مهاجم هدف، اصلی‌ترین گزینه گلزنی سرخ‌پوشان به شمار می‌رود.

پرسپولیس با اتکا به ترکیبی باتجربه و متوازن، امیدوار است از سد تراکتور عبور کند و راهی مرحله بعد جام حذفی شود. در سوی مقابل، تیم تحت هدایت دراگان اسکوچیچ نیز با انگیزه بالا وارد میدان می‌شود تا مانع صعود سرخ‌پوشان شود؛ موضوعی که نوید یک مسابقه نزدیک و تماشایی را می‌دهد.

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل تراکتور:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، مارکو باکیچ (یا میلاد سرلک)، محمد عمری، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور

