استقلال بدون نماینده در جمع برترینهای هفته
تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال
تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با حضور پررنگ بازیکنان سپاهان و فجر شهید سپاسی و درخشش مهرههای هجومی تراکتور بسته شد؛ ترکیبی که در آن جای خالی بازیکنان استقلال قابل توجه است.
به گزارش ایلنا، رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران پس از برگزاری دیدارهای این هفته، با انتخاب تیم منتخب همراه شد؛ انتخابی که بر اساس عملکرد بازیکنان در مسابقات انجام شد و چند تیم سهم بیشتری از این ترکیب ۱۱ نفره داشتند.
در این فهرست، سید حسین حسینی دروازهبان سپاهان با عملکرد موثر خود مقابل فولاد خوزستان و ثبت صدمین کلینشیت دوران حرفهایاش، به عنوان دروازهبان برتر هفته انتخاب شد. در خط دفاع، سیاوش یزدانی از گلگهر سیرجان، محمد آژیر از فجر شهید سپاسی و میلاد محمدی از پرسپولیس با نمایشهای تاثیرگذار خود جای گرفتند.
در خط میانی، فرشید اسماعیلی از فجر سپاسی پس از مدتی دوری، یکی از بهترین بازیهای فصل خود را ارائه داد و در پیروزی پرگل تیمش نقش کلیدی داشت. محمدمهدی لطفی از سپاهان نیز با نمایش منظم و تاثیرگذار در میانه میدان، سهم مهمی در بازگشت این تیم به صدر جدول ایفا کرد.
در بخش وینگرها، میثم مرادی از فجر شهید سپاسی با اثرگذاری مستقیم روی هر چهار گل تیمش مقابل ملوان، چهره شاخص هفته چهاردهم بود. مهدی هاشمنژاد از تراکتور نیز با ثبت گل و پاس گل، نقش تعیینکنندهای در پیروزی تیمش برابر پیکان داشت.
در خط حمله، امیرحسین حسینزاده از تراکتور با یک گل و یک پاس گل، عارف قزل از خیبر خرمآباد با وجود تایید نشدن گلهایش در دیدار مقابل استقلال و رنی بوبوی از چادرملو اردکان با ثبت دو گل، در جمع مهاجمان برتر هفته قرار گرفتند.
تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر در حالی معرفی شد که فجر شهید سپاسی با چهار نماینده، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و در مقابل، هیچ بازیکنی از استقلال تهران در این ترکیب حضور ندارد.