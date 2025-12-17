تأکید پرسپولیس بر سهم هواداران مقابل تراکتور

به گزارش ایلنا، جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، عصر امروز با حضور نمایندگان سازمان لیگ و مسئولان دو باشگاه برگزار شد.

در این جلسه، افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد طبق قوانین موجود، ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه یادگار امام تبریز باید به هواداران تیم میهمان اختصاص یابد تا مسابقه بدون مشکل و حاشیه آغاز شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد جایگاه در نظر گرفته‌شده برای هواداران پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام، با حضور هواداران این تیم همراه باشد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم فوتبال پرسپولیس عصر فردا (پنج‌شنبه) از ساعت ۱۶:۱۵ در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، میهمان تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز خواهد بود.

