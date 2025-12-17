لوئیس سوارز با اینترمیامی تمدید کرد
لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئهای، قرارداد خود با باشگاه اینتر میامی را تا پایان فصل ۲۰۲۶ لیگ MLS تمدید کرد و ادامه حضورش در فوتبال آمریکا قطعی شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه اینتر میامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد لوئیس سوارز قرارداد خود با تیم را تا پایان فصل ۲۰۲۶ لیگ MLS تمدید کرده است. این تمدید به معنای ادامه حضور مهاجم باتجربه اروگوئهای در جمع شاگردان تیم آمریکایی است و انتظار میرود نقش او در تقویت خط حمله اینتر میامی در فصلهای آینده نیز پررنگ باشد.
سوارز که سابقه بازی در باشگاههای بزرگی همچون بارسلونا و اتلتیکو مادرید را در کارنامه دارد، از زمان پیوستن به MLS تبدیل به یکی از چهرههای شاخص لیگ آمریکایی شده است و تمدید قرارداد او میتواند برای باشگاه و هوادارانش خبری مثبت تلقی شود.