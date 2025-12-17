خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لوئیس سوارز با اینترمیامی تمدید کرد

لوئیس سوارز با اینترمیامی تمدید کرد
کد خبر : 1729335
لینک کوتاه کپی شد.

لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئه‌ای، قرارداد خود با باشگاه اینتر میامی را تا پایان فصل ۲۰۲۶ لیگ MLS تمدید کرد و ادامه حضورش در فوتبال آمریکا قطعی شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه اینتر میامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد لوئیس سوارز قرارداد خود با تیم را تا پایان فصل ۲۰۲۶ لیگ MLS تمدید کرده است. این تمدید به معنای ادامه حضور مهاجم باتجربه اروگوئه‌ای در جمع شاگردان تیم آمریکایی است و انتظار می‌رود نقش او در تقویت خط حمله اینتر میامی در فصل‌های آینده نیز پررنگ باشد.

سوارز که سابقه بازی در باشگاه‌های بزرگی همچون بارسلونا و اتلتیکو مادرید را در کارنامه دارد، از زمان پیوستن به MLS تبدیل به یکی از چهره‌های شاخص لیگ آمریکایی شده است و تمدید قرارداد او می‌تواند برای باشگاه و هوادارانش خبری مثبت تلقی شود.

لوئیس سوارز با اینترمیامی تمدید کرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری